Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag fester

Am Mittwoch verbucht der SMI um 15:41 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,69 Prozent auf 12 568,15 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,460 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,334 Prozent auf 12 523,69 Punkte an der Kurstafel, nach 12 481,95 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 579,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 494,04 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,513 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 644,49 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Stand von 12 212,19 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 11 541,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,12 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,53 Prozent auf 71,36 CHF), Geberit (+ 1,66 Prozent auf 611,60 CHF), Sika (+ 1,48 Prozent auf 150,40 CHF), Alcon (+ 1,47 Prozent auf 60,82 CHF) und UBS (+ 1,32 Prozent auf 30,68 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-2,20 Prozent auf 87,88 CHF), Swiss Re (-1,07 Prozent auf 138,70 CHF), Givaudan (-1,03 Prozent auf 3 266,00 CHF), Partners Group (-0,35 Prozent auf 912,80 CHF) und Swisscom (-0,34 Prozent auf 579,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 203 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,005 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,45 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

