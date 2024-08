Gewinnsprung im 1. Halbjahr: Talanx bestätigt Jahresprognose - Aktie steigt

Der Versicherungskonzern ließ seine Jahresprognose trotz der guten Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf unverändert, kündigte aber eine Überprüfung für den Herbst an und stellte eine Anhebung in Aussicht.

"Trotz höherer Großschäden im zweiten Quartal haben wir Puffer für die Hurrikan-Saison im dritten Quartal, die laut Expertenprognosen außergewöhnlich stark werden soll", sagte Vorstandschef Torsten Leue laut Mitteilung. "Deshalb sind wir für das Jahr 2024 sehr zuversichtlich, unser Ergebnisziel von mehr als 1,7 Milliarden Euro deutlich zu übertreffen und werden unsere Prognose nach dem dritten Quartal überprüfen."

Der Gewinn nach Steuern und Dritten stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 32 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, wie der Versicherer mitteilte. Talanx überschritt damit beim Halbjahr erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro.

Die Großschadenbelastung zog im zweiten Quartal massiv an. Im Halbjahr lagen die entsprechenden Leistungen mit 750 Millionen Euro zwar unter dem Vorjahreswert von 820 Millionen Euro, allerdings hatte der Konzern im ersten Quartal nur 76 Millionen an Großschadenbelastungen verbucht, gegenüber 419 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Größter Einzelschaden im Konzern war das durch starke Regenfälle verursachte Hochwasser in Süddeutschland im Frühsommer mit 174 Millionen Euro. Weitere Großschäden waren unter anderem die Flut in Brasilien und die Unruhen in Neukaledonien.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote des Konzerns verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 91,2 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich um 3 Prozent auf 784 Millionen Euro, während der Versicherungsumsatz kräftiger um 13 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro zulegte. Das war vor allem einem starken Erstversicherungsgeschäft zu verdanken, das den Umsatz um 23 Prozent steigerte. In der Rückversicherung legte der Umsatz um 5 Prozent zu.

Talanx setzen nach guten Halbjahreszahlen Erholung fort

Die Aktien von Talanx haben am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen auf starke Halbjahreszahlen des Versicherungskonzerns reagiert. Zuletzt notierten sie via XETRA als MDAX-Spitzenreiter 4,56 Prozent im Plus bei 69,95 Euro und bauten damit ihre Erholungsserie seit dem Zwischentief in der Vorwoche auf rund 15 Prozent aus. Zugleich überwanden sie die 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator gilt. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Plus auf knapp 8 Prozent, womit Talanx im obersten Drittel des MDax rangieren.

Talanx verdiente im ersten Halbjahr dank höherer Prämien und weniger Großschäden glänzend. Ein starkes Ergebnis der Rückversicherung (Hannover Rück (Hannover Rück)) und das Wachstum der Erstversicherung (HDI) ließen den Überschuss im ersten Halbjahr um fast ein Drittel auf 1,09 Milliarden Euro steigen. Vorstandschef Torsten Leue zeigte sich deshalb zuversichtlich, das Gewinnziel für 2024 von mehr als 1,7 Milliarden Euro "deutlich" übertreffen zu können.

FRANKFURT (Dow Jones)/FRANKFURT (dpa-AFX)