Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|
18.11.2025 14:00:00
GKB als eine der besten Schweizer Banken ausgezeichnet
Die Graubündner Kantonalbank (GKB) wurde in der aktuellen IFZ Retail Banking-Studie der Hochschule Luzern (HSLU) zum fünften Mal in Folge als beste Bank der Schweiz in ihrer Grössenklasse ausgezeichnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank
