GKB verkauft Minderheitsbeteiligung an der Twelve Capital Holding AG

15.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung vom 15. Mai 2024 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR) Die Graubündner Kantonalbank (GKB) verkauft ihre vor zwei Jahren erworbene Minderheitsbeteiligung von rund 30 Prozent an der Twelve Capital Holding AG an das Management. Der Investment Manager wird sich künftig verstärkt international ausrichten. Die GKB hat sich im Januar 2022 an dem auf Anlagen im Versicherungssektor spezialisierten Investment Manager beteiligt. Twelve Capital hat nun beschlossen, sich noch stärker auf internationale Märkte auszurichten. Aus diesem Grund sind die GKB und die Twelve Capital Gruppe übereingekommen, den Anteil der GKB von rund 30 Prozent zeitnah an das Management der Twelve Capital Gruppe zu verkaufen. Die Twelve Capital Holding AG ist bislang mittels Equity-Bewertung in die Konzernrechnung der Graubündner Kantonalbank eingeflossen. Durch den Verkauf erwartet die GKB im laufenden Jahr einen ausserordentlichen Gewinn von ca. CHF 4 Mio. sowie eine unwesentliche Veränderung des operativen Ergebnisses. Die GKB hält an ihrer Strategie fest, mittels Partnerschaften und Beteiligungen zusätzliche Expertise aufzubauen und ihre Abhängigkeit vom Zinsgeschäft zu reduzieren. Dazu CEO Daniel Fust: «Während Graubünden klar unser Hauptmarkt ist und bleibt, tragen Beteiligungen seit Jahren zum Erfolg der Bank bei. Einerseits helfen sie dabei, die Erträge zu diversifizieren und breiter abzustützen, andererseits stärken sie unsere Positionierung als Anlagebank und unsere Arbeitsplätze in Graubünden.» Kontakt Twelve Capital Holding AG:

Kathrin Verbeck, kathrin.verbeck@twelvecapital.com, Telefon +41 44 550 81 53 Kontakt Graubündner Kantonalbank:

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11 Graubündner Kantonalbank.

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an über 40 Standorten in Graubünden vertreten. Mit rund 1’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GKB eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ihre Verbundenheit mit Graubünden bringt sie auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Nebst ihren wirtschaftlichen Aktivitäten engagiert sie sich über ihr Sponsoring, ihren Beitragsfonds sowie über ihre Freiwilligenarbeit. Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG, der Albin Kistler AG und der BZ Bank Aktiengesellschaft sowie über eine Minderheitsbeteiligung an der Twelve Capital Holding AG. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert. Für das Geschäftsjahr 2023 partizipiert der Kanton Graubünden inkl. Abgeltung Staatsgarantie mit 103.5 Millionen Franken.

