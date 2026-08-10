Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
10.08.2026 19:50:24
Glencore-backed group looks to rescue cobalt refiner Sherritt
New consortium is the second major investor aiming for control of North America’s only cobalt refineryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
10.08.26
|Glencore-backed group looks to rescue cobalt refiner Sherritt (Financial Times)
|
10.08.26
|Glencore-backed group looks to rescue cobalt refiner Sherritt (Financial Times)
|
10.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
10.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
10.08.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|13,10
|2,34%
|Glencore plc
|6,66
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.