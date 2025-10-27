Glencore Aktie
|4,00EUR
|0,06EUR
|1,64%
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
Glencore Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Glencore plc Neutral
|
Unternehmen:
Glencore plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,48 £
|
Abst. Kursziel*:
15,09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Glencore plcmehr Nachrichten
|
12:27
|LSE-Handel Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 beginnt den Montagshandel wenig verändert (finanzen.at)
|
22.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Handel in London: So steht der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.25
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)