Glencore Aktie

4,00EUR 0,06EUR 1,64%
Glencore

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

27.10.2025 17:45:47

Glencore Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Glencore plc Neutral
Unternehmen:
Glencore plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3,48 £ 		Abst. Kursziel*:
15,09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3,48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

