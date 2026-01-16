NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 480 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer möglichen Mega-Fusion und rekordhohen Rohstoffpreisen intensiv begonnen, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Fusion von Glencore und Rio Tinto sei noch vor einem Jahr von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen worden. Die Transaktion gewinne aber an Dynamik, und angesichts der jeweiligen Kursreaktionen beider Aktien erwarte der Markt ein verbindliches Angebot, über das nun debattiert werde. Er rechnet mit einem 27-prozentigen Aufschlag auf den ehemals noch nicht davon beeinflussten Glencore-Kurs./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.