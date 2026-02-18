Glencore Aktie
|5,71EUR
|0,20EUR
|3,57%
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
Glencore Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Ian Rossouw attestierte dem Rohstoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie solide Jahreszahlen. Positiv für den Aktienkurs wertete er die besser als erwarteten Rückflüsse an die Aktionäre und eine geringer als erwartete Nettoverschuldung./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Glencore plc Overweight
|
Unternehmen:
Glencore plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5,25 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,98 £
|
Abst. Kursziel*:
5,42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,21%
|
Analyst Name::
Ian Rossouw
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Glencore plc
|
09:29
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08:33
|Glencore earnings dip as coal prices languish (Financial Times)
|
17.02.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)