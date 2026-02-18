Glencore Aktie

5,71EUR
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

18.02.2026

Glencore Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Ian Rossouw attestierte dem Rohstoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie solide Jahreszahlen. Positiv für den Aktienkurs wertete er die besser als erwarteten Rückflüsse an die Aktionäre und eine geringer als erwartete Nettoverschuldung./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:31 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Glencore plc Overweight
Unternehmen:
Glencore plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
5,25 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4,98 £ 		Abst. Kursziel*:
5,42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,99 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5,21%
Analyst Name::
Ian Rossouw 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

