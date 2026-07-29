Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
29.07.2026 09:43:04
Glencore trading profits double on Middle East turmoil
Swiss energy group reports $3.3bn in first-half earnings at its marketing divisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!