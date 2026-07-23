Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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23.07.2026 09:16:30
EasyJet profits tumble as Middle East war hits consumer confidence
Quarterly earnings at low-cost airline drop to £85mnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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