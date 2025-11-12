General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
12.11.2025 15:30:09
GM wants parts makers to pull supply chains from China
Rewiring supply chains from China is costly, complexWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Motorsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.25
|Fehlende Impulse in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels wenig bewegt (finanzen.at)
|
21.10.25
|General Motors-Aktie höher: Jahresziele angehoben (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
21.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
21.10.25
|ROUNDUP: General Motors sieht im Tagesgeschäft Besserung - Aktie springt hoch (dpa-AFX)