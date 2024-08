GNW-Adhoc: Tecan gibt Finanzresultate für das erste Halbjahr 2024 bekannt und revidiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2024

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Tecan gibt Finanzresultate für das erste Halbjahr 2024 bekannt und revidiert den

Ausblick für das Gesamtjahr 2024

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2024 - Highlights

* Umsatz von CHF 467.2 Mio. (H1 2023: CHF 541.5 Mio.)

* Umsatzentwicklung von -11.6% in Lokalwährungen bzw. -13.7% in Schweizer

Franken

* Umsatzrückgang hauptsächlich aufgrund des schwachen

Instrumentengeschäfts mit Biopharma-Unternehmen weltweit und der

allgemeinen Marktschwäche in China

* Rückkehr zur Saisonalität von vor der Pandemie mit einem höheren

Umsatzanteil im zweiten Halbjahr

* Bereinigtes EBITDA von CHF 67.9 Mio. (H1 2023: CHF 101.2 Mio.)

* Bereinigte EBITDA-Marge von 14.5% (H1 2023: 18.7%)

* Margenrückgang durch das geringere Verkaufsvolumen erklärt

* Bereinigter Reingewinn von CHF 36.5 Mio. (H1 2023: CHF 65.8 Mio.)

* Bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 2.86 (H1 2023: CHF 5.16)

* Prognosen für das Gesamtjahr 2024 aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage

und der langsameren Markterholung revidiert

Operative Leistungen in der ersten Jahreshälfte 2024

* Erhebliche Fortschritte bei der Einführung und erfolgreichen Vermarktung

neuer Produkte in den wichtigen Anwendungsbereichen Genomik, Proteomik und

Zellbiologie

* Partnering Business mit starker Projektaktivität und Produkteinführungen in

allen drei Produktlinien: Synergence, Cavro und Paramit

* Skalierung der globalen Produktion und des Vertriebskanals

* Einrichtung eines Büros für Direktvertrieb in Südkorea,

Weiterentwicklung weg vom reinen Distributormodell

* Erfolgreich bestandene FDA-Inspektion im Tecan-Werk in Penang,

Malaysia

* Weiterer Ausbau der Nachhaltigkeitsaktivitäten

* Nachhaltigkeitsbericht erhielt fast 100% Zustimmung der

Generalversammlung

* Risikoanalyse der Klimaszenarien abgeschlossen und damit Weg für

eine vollständige TCFD-Berichterstattung geebnet

Männedorf, Schweiz, 13. August 2024 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

gab heute ihre Finanzresultate für das erste Halbjahr 2024 bekannt und

revidierte den Ausblick für das Gesamtjahr 2024.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «In der ersten

Jahreshälfte sahen wir uns mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert, das

durch reduzierte Investitionen im Biopharma-Sektor gekennzeichnet war. Dies

führte insbesondere in unserem Instrumentengeschäft zu einer Abschwächung.

Darüber hinaus stehen die Endmärkte der Life-Science-Forschung vor umfassenden,

aber unserer Ansicht nach vorübergehenden Herausforderungen. Auch in China war

eine allgemeine Marktschwäche zu verzeichnen. Sie wirkte sich sowohl auf unsere

Direktverkäufe in der Region als auch auf unser indirektes Geschäft über globale

OEM-Kunden aus. Trotz guter Nachfrage nach neu eingeführten Produkten,

insbesondere im Bereich der klinischen Diagnostik, konnten wir den Rückgang bei

akademischen, staatlichen und Biopharma-Kunden nicht vollständig kompensieren.

Wir gehen nun davon aus, dass die schwächere Nachfrage in diesen Bereichen

länger anhalten wird als ursprünglich erwartet, während sich das neue

chinesische Konjunkturprogramm wahrscheinlich erst ab 2025 spürbar auswirken

wird. Infolgedessen haben wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2024

revidiert. Aufgrund dieser Ausgangslage haben wir, angepasst an die

Umsatzentwicklung, ein rigoroses Kostenmanagement und Kostensenkungsmassnahmen

definiert und setzen dies bereits um.

Wir betrachten diese Marktschwächen jedoch als temporäre Effekte. Tecan befindet

sich weiterhin in einer starken Position, gestützt auf robuste Megatrends, die

die Nachfrage nach Laborautomations- und skalierten Lösungen für das

Gesundheitswesen antreiben. Darüber hinaus baut Tecan die führende Position

durch die kontinuierliche Einführung innovativer Produkte und neuer

Partnerschaften weiter aus. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir zu unserer

mittelfristigen Wachstumsrate im mittleren bis hohen einstelligen Bereich

zurückkehren werden, sobald sich der Markt normalisiert hat, möglicherweise

bereits im Jahr 2025. Ausserdem konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere

starke finanzielle Position für weiteres externes strategisches Wachstum durch

Übernahmen zu nutzen.»

Finanzresultate für die erste Jahreshälfte 2024

Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 472.2 Mio. (H1

2023: CHF 536.6 Mio.), was einem Rückgang von 12.0% gegenüber dem Vorjahr bzw.

9.9% in Lokalwährungen entspricht. Der Auftragseingang verbesserte sich im

zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal. Infolgedessen übertraf der

Auftragseingang den Umsatz im ersten Halbjahr und das Book-to-Bill-Verhältnis

lag wieder über 1.

In einem schwachen Marktumfeld sank der ausgewiesene Umsatz im Berichtszeitraum

um 13.7% in Schweizer Franken und 11.6% in Lokalwährungen auf CHF 467.2 Mio. (H1

2023: CHF 541.5 Mio. bzw. CHF 528.5 Mio. in Lokalwährungen). Der Umsatzrückgang

ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen war das

Instrumentengeschäft mit Biopharma-Unternehmen im Geschäftssegment Life Sciences

Business weltweit schwach, mit einem Umsatzrückgang von über 25%, der mehr als

ein Drittel des gesamten Umsatzrückgangs ausmachte. Zum anderen zeigte sich eine

allgemeine Marktschwäche in China, die beide Geschäftssegmente betraf, mit einem

Umsatzrückgang von mehr als 20%, der mehr als ein Viertel des gesamten

Umsatzrückgangs ausmachte. Zudem verzeichnete Tecan im ersten Halbjahr 2024

erwartungsgemäss keine weiteren Umsätze aus der reinen Weiterverrechnung von

höheren Materialkosten (H1 2023: CHF 7.0 Mio.). Der Umsatz mit

Verbrauchsmaterialien im Life Sciences Business stabilisierte sich mit einem nur

leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Im Partnering Business hingegen kam es

zu einem weiteren Lagerabbau bei Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und Cavro-

Komponenten. Dagegen blieb das Servicegeschäft im Life Sciences Business auf

hohem Niveau stabil. Auch der Umsatz der Produktlinie Paramit im Partnering

Business blieb auf dem hohen Niveau des Vorjahreszeitraums.

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Gewinn vor

Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen; EBITDA) sank auf CHF 67.9

Mio. (H1 2023: CHF 101.2 Mio.). Da die Rentabilität stark vom Volumen abhängig

ist, ist der Gewinnrückgang fast ausschliesslich auf die geringeren

Verkaufsmengen zurückzuführen. Dementsprechend belief sich die bereinigte

EBITDA-Marge auf 14.5% des Umsatzes (H1 2023: 18.7%), einschliesslich eines

negativen Währungseffekts von rund 50 Basispunkten.

Der bereinigte Reingewinn(1) betrug CHF 36.5 Mio. (H1 2023: CHF 65.8 Mio.), der

bereinigte Gewinn pro Aktie(1) erreichte CHF 2.86 (H1 2023: CHF 5.16).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Halbjahr

2024 auf CHF 43.4 Mio. (H1 2023: CHF 82.5 Mio.). Die Nettoliquidität von Tecan

(flüssige Mittel plus kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten,

Darlehen und der ausstehenden Anleihe) stieg auf CHF 87.6 Mio. (30. Juni 2023:

CHF 61.7 Mio., 31. Dezember 2023: CHF 112.6 Mio.).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 187.5 Mio.

(H1 2023: CHF 228.6 Mio. bzw. CHF 221.8 Mio. in Lokalwährungen), was einem

Rückgang von 18.0% in Schweizer Franken bzw. 15.5% in Lokalwährungen gegenüber

dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Fast drei Viertel des Umsatzrückgangs in

diesem Segment sind auf weniger Instrumentenverkäufe mit Biopharma-Unternehmen

in Europa und Nordamerika sowie auf die Marktschwäche in China zurückzuführen.

Die regionalen Umsätze in China hatten eine hohe Vergleichsbasis, da der

Segmentumsatz im Vorjahreszeitraum um rund 10% gestiegen war.

Der Umsatz mit Verbrauchsmaterialien im Life Sciences Business stabilisierte

sich mit einem nur leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr und das

Servicegeschäft blieb auf hohem Niveau stabil. Infolgedessen stiegen die

wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und

Reagenzien auf 59.4% des Segmentumsatzes (H1 2023: 51.5%).

Der Auftragseingang im Life Sciences Business verbesserte sich im zweiten

Quartal im Vergleich zum Vorquartal, was im ersten Halbjahr zu einem Book-to-

Bill-Verhältnis von über 1 führte.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Ergebnis vor Zinsen und

Steuern; EBIT) erreichte CHF 12.6 Mio. (H1 2023: CHF 40.3 Mio.). Die

Betriebsrendite belief sich auf 6.6% des Umsatzes (H1 2023: 17.2 %), was

hauptsächlich auf das geringere Umsatzvolumen und die daraus resultierende

geringere Fixkostendeckung im ersten Halbjahr zurückzuführen ist.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 279.6

Mio. (H1 2023: 312.9 Mio. CHF bzw. 306.6 Mio. CHF in Lokalwährungen), was einem

Rückgang von 10.6% in Schweizer Franken und 8.8% in Lokalwährungen entspricht.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden keine zusätzlichen Umsätze aus der reinen

Weiterverrechnung von Materialkosten verzeichnet (H1 2023: CHF 7.0 Mio.).

Der Umsatz mit In-vitro-Diagnostiksystemen der Synergence((TM))-Produktlinie blieb

ausserhalb Chinas insgesamt stabil, wobei mit vielen Kunden ein Wachstum zu

verzeichnen war. Die Marktschwäche in China wirkte sich jedoch sowohl auf den

Direktvertrieb als auch auf die globalen OEM-Kunden für diese Systeme aus und

führte insgesamt zu einem leichten Umsatzrückgang. Die OEM-Komponenten von

Cavro(®) verzeichneten einen deutlicheren Rückgang, da die Kunden in den

Bereichen Life-Science-Forschung und Diagnostik ihre Lagerbestände langsamer

abbauten, dies aufgrund der schwächeren Endmärkte. Der Umsatz der Produktlinie

Paramit, die vor allem den Markt für medizinische Anwendungen bedient, lag

bereinigt um die weitergereichten Materialkostenumsätze nahezu auf dem hohen

Niveau des Vorjahres.

Der Auftragseingang im Partnering Business entsprach in etwa dem Umsatz, was zu

einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1 führte.

Der ausgewiesene Betriebsgewinn in diesem Geschäftssegment (Gewinn vor Zinsen

und Steuern; EBIT) belief sich auf CHF 22.5 Mio. (H1 2023: CHF 30.8 Mio.),

während die Betriebsrendite 8.0% des Umsatzes erreichte (H1 2023: 9.8%). Ähnlich

wie im Geschäftssegment Life Sciences Business wurde die Margenentwicklung

hauptsächlich durch die geringeren Absatzmengen und die daraus resultierenden

negativen Skaleneffekte beeinflusst.

Operative Leistungen in der ersten Jahreshälfte 2024

Innovation und Produkteinführungen in wichtigen Anwendungsbereichen

Tecan machte bedeutende Fortschritte bei der Lancierung und erfolgreichen

Vermarktung neuer Produkte für die wichtigen Anwendungsbereiche Genomik,

Proteomik, Zellbiologie und medizinische Mechatronik.

Genomik: Der Phase Separator(TM), eine innovative neue Pipettierfunktion, die seit

letztem Jahr auf der Fluent(®) Automation Workstation verfügbar ist, hat sowohl

bei bestehenden Kunden als auch bei Neukunden weiter an Attraktivität gewonnen.

Diese Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der

Flüssigkeitstrennung dar, der für schnell wachsende Arbeitsabläufe wie die

zellfreie DNA-Sequenzierung bei Flüssigbiopsien entscheidend ist.

Proteomik: Im Februar 2024 lancierte Tecan den Resolvex i300, der rasch auf

grosses Marktinteresse stiess. Der Resolvex i300 ist ein hochmodernes Modul, das

in die Fluent Automationsplattform oder in OEM-Entwicklungen integriert werden

kann. Es automatisiert die Probenvorbereitung, -reinigung, -verdampfung und

-resuspension auf einer einzigen integrierten Plattform sowohl für Forschungs-

als auch für diagnostische Arbeitsabläufe; zudem ist er «IVD-ready» (in vitro

diagnostics-ready). Da die Zahl der Proteomik-Anwendungen im Life-Science-Markt

rapide zunimmt und die Massenspektrometrie für die meisten Proteomik-Analysen

unverzichtbar bleibt, ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach einem schnelleren

Durchsatz stark steigen wird. Der Resolvex i300 erfüllt bereits heute die

Kundenbedürfnisse, die sich in diese Richtung entwickeln.

Zellomik: Tecan lancierte den Spark Cyto 3D, der die Analyse von komplexen 3D-

Zellmodellen wie Sphäroiden, Organoiden und Organ-on-a-Chip-Systemen ermöglicht.

Spark Cyto 3D ermöglicht es Kunden, Proben in einer 3D-Matrix zu kultivieren,

die den Bedingungen im menschlichen Körper besser entspricht. Mithilfe eines

neuen, auf KI-Algorithmen basierenden Analysewerkzeugs können die wichtigsten

Parameter von Zellen, die in drei Dimensionen wachsen, in Echtzeit verfolgt

werden. So kann beispielsweise eine Mini-3D-Darstellung von Krebs, die aus den

Krebszellen eines Patienten kultiviert wurde, den Ärzten Hinweise auf die

wirksamsten Medikamente und Behandlungskombinationen geben.

Fortschritte im Partnering Business mit robuster Projektaktivität

Im Partnering Business wurden im ersten Halbjahr 2024 weitere Fortschritte

erzielt mit einer robusten Projektaktivität in allen drei Produktlinien:

Synergence, Cavro und Paramit.

Synergence: Bei den kürzlich gewonnenen Projekten zur Entwicklung kompletter

OEM-Systeme wurden erhebliche Fortschritte erzielt, und die ersten Lieferungen

an neue Kunden wurden hochgefahren.

Cavro: Das Geschäft mit standardisierten oder kundenspezifischen OEM-Komponenten

für das Liquid Handling verzeichnete eine starke Entwicklungspipeline für neue

Projekte. Die Produkt-Roadmap bildet eine solide Grundlage für nachhaltiges

Wachstum und positioniert Cavro als Technologieführer im Bereich der

Komponenten.

Paramit: Im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung wurden gute

Fortschritte bei Entwicklungs- und Fertigungsprojekten erzielt. Diese

Fortschritte spiegeln die dynamische Innovationsphase im Gesundheitswesen wider,

die derzeit stattfindet. Mehrere neue Projekte konnten dank Synergien mit den

beiden anderen Produktlinien gewonnen werden.

Skalierung der globalen Produktion und des Vertriebskanals

Die globale Präsenz von Tecan wurde im ersten Halbjahr 2024 mit der Einrichtung

eines Büros für den Direktvertrieb in Südkorea erweitert. Diese neue Einheit

wurde nach der Übernahme eines langjährigen Distributors in der Region gegründet

und umfasst nun Kollegen und Kolleginnen, die seit über 20 Jahren mit Tecan über

diese Distributionsbeziehung zusammenarbeiten. Diese neuen Mitarbeitenden

bringen wertvolle lokale Marktkenntnisse mit. Diese Ergänzung des bestehenden

Geschäfts in der Region ermöglicht es Tecan, diesen wachsenden Markt noch

effektiver zu bedienen. Tecan geht davon aus, dass das Geschäft in Südkorea in

Zukunft von verstärkten Investitionen in die Life-Science-Forschung und den

breiteren Gesundheitsmarkt profitieren wird.

Tecan bestand erfolgreich eine umfassende FDA-Inspektion im Werk in Penang,

Malaysia, was die Stärke der betrieblichen Prozesse und die solide

Geschäftsführung von Tecan unterstreicht. Das Audit bildet eine ausgezeichnete

Grundlage für die künftige Produktion von Medizinprodukten, einschliesslich

Medizinprodukten der Klasse 3, und ebnet den Weg für ein substanzielles

Wachstum.

Weiterer Ausbau der Nachhaltigkeitsaktivitäten

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Tecan wurde im März als Teil des

Geschäftsberichts 2023 veröffentlicht. An der Generalversammlung von Tecan im

April 2024 wurde der Nachhaltigkeitsbericht zum ersten Mal den Aktionären zur

Abstimmung vorgelegt und erhielt eine fast 100%ige Zustimmung.

Die Risikoanalyse der Klimaszenarien von Tecan wurde in der ersten Jahreshälfte

abgeschlossen und ebnet den Weg für die vollständige TCFD-Berichterstattung

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) später im Jahr 2024. TCFD

ist ein Rahmenwerk mit Empfehlungen für Unternehmen zur Offenlegung von

Informationen über ihre klimabezogenen finanziellen Risiken und Chancen. Es

hilft Investoren, Entscheidungen besser informiert zu treffen.

Ausblick für das Gesamtjahr 2024

Basierend auf den Finanzresultaten der ersten Jahreshälfte hat Tecan den

Ausblick für das Gesamtjahr 2024 revidiert. Diese Revision ist auch auf die

Erwartung zurückzuführen, dass die schwächere Nachfrage aufgrund der allgemeinen

Marktschwäche länger anhalten wird als ursprünglich erwartet, während sich das

neue chinesische Konjunkturprogramm erst ab 2025 deutlich auswirken dürfte.

Infolgedessen erwartet Tecan nun, dass die Umsatzentwicklung in Lokalwährungen

im Gesamtjahr 2024 vom Vorjahresniveau bis zu einem Rückgang im mittleren

einstelligen Prozentbereich reichen wird. Zuvor wurde ein Anstieg im niedrigen

einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen erwartet.

Angesichts des geringeren Umsatzvolumens hat Tecan auch die

Rentabilitätserwartungen angepasst, ein rigoroses Kostenmanagement sowie

Kostensenkungsmassnahmen definiert und bereits umgesetzt, um den

volumenbedingten Margendruck zu mindern. Das Unternehmen erwartet nun eine

bereinigte EBITDA-Marge, ohne akquisitions- und integrationsbedingte Kosten, von

18-20% des Umsatzes (bisher mindestens rund 20% des Umsatzes).

Das Unternehmen betrachtet diese Marktschwächen als vorübergehende Effekte.

Tecan befindet sich weiterhin in einer starken Position, gestützt auf robuste

zugrunde liegende Megatrends, die die Nachfrage nach Lösungen für das

Gesundheitswesen steigern. Darüber hinaus baut Tecan die führende Position durch

die kontinuierliche Einführung innovativer Produkte und neuer Partnerschaften

weiter aus. Aus diesem Grund bekräftigte Tecan den mittelfristigen Ausblick und

geht davon aus, dass die durchschnittliche Wachstumsrate der zugrunde liegenden

Endmärkte weiterhin übertroffen wird. Tecan rechnet mit einer Rückkehr zu

durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen

einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen bei gleichzeitiger

kontinuierlicher Verbesserung der Rentabilität. Tecan konzentriert sich auch

weiterhin darauf, die starke finanzielle Position des Unternehmens fürweiteres

externes strategisches Wachstum durch Übernahmen zu nutzen.

In der Prognose 2024 sind mögliche Übernahmen im Laufe des Jahres nicht

berücksichtigt.

Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2024 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem

US-Dollar zu CHF 0.85.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Bericht zum ersten Halbjahr 2024 ist auf der Website des

Unternehmens www.tecan.com (http://www.tecan.com) unter Investor Relations

abrufbar.

Tecan wird heute um 08:30 Uhr (MESZ) eine Analysten- und Medienkonferenz

durchführen, um die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 zu diskutieren. Die

Präsentation wird auch per Live-Audio-Webcast übertragen, den Interessierte

unter www.tecan.com (http://www.tecan.com/) abrufen können. Ein Link zum Webcast

wird unmittelbar vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0)207 059 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der

Veranstaltung einwählen.

Wichtige kommende Termine

* Am 22. Oktober 2024 wird ein Capital Markets Day stattfinden.

* Der Jahresbericht 2024 wird am 12. März 2025 veröffentlicht.

* Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 10. April

2025 statt.

(1 )Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro

Aktie schliesst Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 8.0 Mio.) sowie die

kumulierten Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten (+CHF

9.7 Mio.) aus und wurde mit dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 20.5%

berechnet.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2023 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 1.074 Mio. (USD 1.194 Mio.; EUR 1.108 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com (http://www.tecan.com)

