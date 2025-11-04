Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Anlage
|
04.11.2025 10:04:11
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 451,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 22,143 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2025 3 124,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,10 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 3 124,45 CHF entspricht einer negativen Performance von 68,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.10.25
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
16.10.25
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.25
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.10.25
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
13.10.25