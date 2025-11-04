Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Tecan (N)-Anlage 04.11.2025 10:04:11

SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Tecan (N)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 451,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 22,143 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2025 3 124,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,10 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 3 124,45 CHF entspricht einer negativen Performance von 68,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tecan (N)mehr Nachrichten