SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 451,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 22,143 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2025 3 124,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,10 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 3 124,45 CHF entspricht einer negativen Performance von 68,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

