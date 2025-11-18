Tecan Aktie
18.11.2025 10:03:39
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Tecan (N)-Papier statt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Anteile betrug an diesem Tag 208,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,789 Tecan (N)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (138,60 CHF), wäre das Investment nun 663,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,62 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Tecan (N) belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
