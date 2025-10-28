SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Tecan (N)-Papier bei 369,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 2,706 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 408,01 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 27.10.2025 auf 150,80 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 408,01 CHF entspricht einer negativen Performance von 59,20 Prozent.

Insgesamt war Tecan (N) zuletzt 1,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at