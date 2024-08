GNW-Adhoc: Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2024 am 13. August an

^Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das

erste Halbjahr 2024 am 13. August an

Männedorf, Schweiz, 6. August 2024 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange:

TECN) wird den Finanzabschluss für das erste Halbjahr 2024 im Rahmen einer

Telefonkonferenz am Dienstag, 13. August 2024 um 08:30 Uhr kommentieren. Die

Medienmitteilung zum Zwischenabschluss wird am Morgen des 13. August 2024 um

6:00 Uhr veröffentlicht.

Tecan bietet die Möglichkeit, die Präsentation per telefonischer Einwahl oder

Live-Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien im Internet zu

verfolgen. Ein Link zum Webcast wird vor Beginn der Präsentation auf Tecan's

Homepage www.tecan.com unter?Investor Relations" aufgeschaltet werden.

Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Einwahldaten für die Telefonkonferenz

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0) 58 310 50 00 oder +44 (0) 207 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 56 13

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 kann ab dem 13. August 2024 ebenfalls

auf der Internetseite des Unternehmens www.tecan.com (http://www.tecan.com) in

der Rubrik Investor Relations abgerufen werden.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2023 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 1.074 Mio. (USD 1.194 Mio.; EUR 1.108 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

