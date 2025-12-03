Ressources Robex Aktie
WKN: A0B82Q / ISIN: CA76125Y1051
|
03.12.2025 20:08:38
GNW-News: Erhalt eines als "Superior Proposal" eingestuften Angebots von Predictive Discovery Limited
^QUÉBEC, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex") gibt
bekannt, dass das Unternehmen eine formelle Mitteilung von Predictive Discovery
Limited (?PDI") erhalten hat, wonach der Vorstand von PDI ein nicht
angefordertes Angebot von Perseus Mining Limited als?Superior Proposal" gemäß
den Bedingungen des Arrangement Agreement zwischen Robex und PDI vom 5. Oktober
2025 eingestuft hat.
Gemäß dem Arrangement Agreement verfügt Robex über eine Frist von fünf
Geschäftstagen, in der das Unternehmen ein gleichwertiges oder überlegenes
Angebot vorlegen kann. Diese Frist hat heute begonnen und endet um 23:59 Uhr EST
am 10. Dezember 2025 (12:59 Uhr AWST am 11. Dezember 2025).
Der Vorstand von Robex bewertet derzeit seine Handlungsoptionen in Folge dieser
Entwicklung.
Robex bleibt weiterhin verpflichtet, im besten Interesse seiner Aktionäre und
des Unternehmens zu handeln und wird zu gegebener Zeit weitere Updates
bereitstellen. Für Aktionäre besteht derzeit kein Handlungsbedarf.
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren- und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
