GNW-News: Erhalt eines als "Superior Proposal" eingestuften Angebots von Predictive Discovery Limited

^QUÉBEC, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex") gibt

bekannt, dass das Unternehmen eine formelle Mitteilung von Predictive Discovery

Limited (?PDI") erhalten hat, wonach der Vorstand von PDI ein nicht

angefordertes Angebot von Perseus Mining Limited als?Superior Proposal" gemäß

den Bedingungen des Arrangement Agreement zwischen Robex und PDI vom 5. Oktober

2025 eingestuft hat.

Gemäß dem Arrangement Agreement verfügt Robex über eine Frist von fünf

Geschäftstagen, in der das Unternehmen ein gleichwertiges oder überlegenes

Angebot vorlegen kann. Diese Frist hat heute begonnen und endet um 23:59 Uhr EST

am 10. Dezember 2025 (12:59 Uhr AWST am 11. Dezember 2025).

Der Vorstand von Robex bewertet derzeit seine Handlungsoptionen in Folge dieser

Entwicklung.

Robex bleibt weiterhin verpflichtet, im besten Interesse seiner Aktionäre und

des Unternehmens zu handeln und wird zu gegebener Zeit weitere Updates

bereitstellen. Für Aktionäre besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

