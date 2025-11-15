GNW-News: Robex Resources Inc. reicht Informationsrundschreiben für außerordentliche Hauptversammlung ein

^* Der Vorstand von Robex Resources Inc. empfiehlt den Aktionären einstimmig,

FÜR den Beschluss über die Vereinbarung im Zusammenhang mit dem

vorgeschlagenen Vereinbarungsplan mit Predictive Discovery Limited zu

stimmen.

* Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Aktien Sie besitzen.

Bitte stimmen Sie heute ab.

* Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer

Stimmrechte benötigen, werden gebeten, sich telefonisch unter

1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409 (für CDI-

Inhaber in Australien) oder per E-Mail unter assistance@laurelhill.com an

den Stimmrechtsvertreter und Kommunikationsberater von Robex, Laurel Hill

Advisory Group, zu wenden.

QUEBEC CITY, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische

Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das

?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine

Management-Informationsbroschüre (die?Broschüre") und die dazugehörigen

Unterlagen für die außerordentliche Versammlung (die?Versammlung") der

eingetragenen und wirtschaftlichen Eigentümer (die?Robex-Aktionäre") von

Stammaktien (? Robex-Aktien") des Kapitals von Robex erstellt hat, die virtuell

per Live-Video-Webcast unter www.icastpro.ca/q04g09 (Englisch) oder

www.icastpro.ca/hzwy58 (Französisch) am 15. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern

Time) und 21:00 Uhr (Australische Westküstenzeit) stattfinden wird. Die

Aktionäre von Robex müssen sich über die oben genannten Links für die

Versammlung vorab registrieren, um ihre Robex-Aktien in Präsenz auf der

Versammlung ausüben zu können. Es wird dringend empfohlen, die Stimmabgabe vor

der Versammlung durch einen Bevollmächtigten vorzunehmen. Die Broschüre und die

zugehörigen Unterlagen wurden bei SEDAR+ eingereicht und sind unter

www.sedarplus.ca verfügbar.

Auf der Versammlung werden die Robex-Aktionäre gebeten, über einen

Sonderbeschluss (den?Vereinbarungsbeschluss") zur Genehmigung eines

gesetzlichen Vereinbarungsplans (den?Vereinbarungsplan") gemäß Kapitel XVI -

Abschnitt II des Business Corporations Act (Québec) (die?Vereinbarung") zu

prüfen und darüber abzustimmen, vorbehaltlich der Bedingungen eines Vertrags vom

5. Oktober 2025 (die? Vereinbarung über den Vertrag") zwischen Robex,

Predictive Discovery Limited (?Predictive") und 9548-5991 Québec Inc.

(?Acquireco").

Details zur Vereinbarung

Im Rahmen des Vertrags haben die Parteien vereinbart, die Vereinbarung

umzusetzen, wonach Acquireco, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft

von Predictive, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien

erwerben wird und die Robex-Aktionäre berechtigt sind, für jede unmittelbar vor

dem Wirksamwerden der Vereinbarung gehaltene Robex-Aktie (die?

Wirksamkeitszeitpunkt") 8.667 voll eingezahlte Stammaktien am Kapital von

Predictive (die?Gegenleistung") (jeweils eine ganze Aktie von Predictive, eine

?Predictive-Aktie") zu erhalten. Wenn Sie beispielsweise 1.000 Robex-Aktien

besitzen, erhalten Sie 8.667 Predictive-Aktien.

Jeder ausstehende CHESS-Depotanteilschein, der eine Einheit des wirtschaftlichen

Eigentums an einer Robex-Aktie darstellt (?Robex CDIs"), wird unmittelbar vor

dem Wirksamkeitszeitpunkt annulliert und ist nicht länger ausstehend. Zur

Klarstellung: Die Inhaber der Robex-Aktien, die durch diese Robex CDIs

repräsentiert werden, haben Anspruch auf die Gegenleistung (vorbehaltlich der

Rundung gemäß dem Vereingbarungsplan) für jede Robex-Aktie, die durch die von

ihnen unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt gehaltenen Robex CDIs

repräsentiert wurde. Zur Verdeutlichung: Wenn Sie 1.000 Robex-CDIs halten,

erhalten Sie 8.667 Predictive-Aktien.

Als Ergebnis und unmittelbar nach Abschluss der Vereinbarung wird Robex eine

indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predictive sein, und die

ehemaligen Robex-Aktionäre haben Anspruch auf die Gegenleistung für jede Robex-

Aktie, die sie unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Vereinbarung gehalten haben

(vorbehaltlich einer Rundung gemäß dem Vereinbarungsplan).

Empfehlung des Vorstands

Der Vorstand der Gesellschaft (der?Robex-Vorstand") und der vom Robex-Vorstand

eingesetzte Sonderausschuss unabhängiger Direktoren (der?Sonderausschuss") sind

einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass die Vereinbarung im besten Interesse

der Gesellschaft liegt und für die Robex-Aktionäre fair ist. Der Sonderausschuss

empfahl einstimmig, dass der Robex-Vorstand die Vereinbarung genehmigt und dass

der Robex-Vorstand den Robex-Aktionären empfiehlt, FÜR den Beschluss zur

Vereinbarung zu stimmen.

Der Robex-Vorstand empfiehlt den Robex-Aktionären einstimmig, FÜR den Beschluss

zur Genehmigung der Vereinbarung zu stimmen.

Gründe für die Empfehlung des Vorstands

Bei ihrer Schlussfolgerung, dass die Vereinbarung im besten Interesse des

Unternehmens liegt und für die Robex-Aktionäre fair ist, haben der Robex-

Vorstand und der Sonderausschuss eine Reihe von Faktoren und Gründen

berücksichtigt und sich darauf gestützt, darunter unter anderem die folgenden:

* Der Weg zu einem der führenden Goldproduzenten Westafrikas. Die Vereinbarung

vereint zwei der potenziell größten, kostengünstigsten und

fortschrittlichsten Goldprojekte in Westafrika und verbessert damit die

Größe, den Zugang zu Kapital, die strategische Relevanz und die

Wettbewerbsfähigkeit.

* Flexibilität durch Nutzung der Cashflows von Robex zur Finanzierung der

Entwicklung des Bankan-Projekts. Es wird erwartet, dass das Kiniero-Projekt

erhebliche Cashflows generieren wird, die zusätzliche Mittel zur

Unterstützung der Entwicklung des Bankan-Projekts bereitstellen können.

* Die richtigen Management- und Vorstandskompetenzen zur Förderung der

Wertschöpfung. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich über ein

verstärktes Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz im Land und sich

ergänzenden Kompetenzen für die Erschließung und den Betrieb von Bergwerken

in Westafrika sowie über umfangreiche Erfahrung in doppelt börsennotierten

und großen Bergbauunternehmen in Afrika verfügen. Es wird erwartet, dass das

führende Entwicklungsteam von Robex vom Bau des Kiniero-Projekts zur

Entwicklung des Bankan-Projekts übergehen wird, wobei die gewonnenen

Erkenntnisse genutzt und der Personaleinsatz optimiert werden sollen.

* Potenzial für eine bedeutende Aufwärtsentwicklung. Die Nähe des Bankan-

Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Bergbau-Hub mit dem

Potenzial für bedeutende Aufwärtsbewegungen, koordinierte Entwicklungs-,

Betriebs- und Explorationsstrategien sowie eine verbesserte Fähigkeit, die

Ressourcen des Landes zu nutzen.

* Verstärkte Präsenz auf den Kapitalmärkten. Die größere Größe und die Multi-

Asset-Struktur des fusionierten Unternehmens, das möglicherweise in die

Indizes ASX 200 und VanEck Junior Gold Miners aufgenommen wird, dürften die

Relevanz und Attraktivität des fusionierten Unternehmens für Investoren

erhöhen und es für eine mögliche Neubewertung des Aktienkurses

positionieren.

* Fairness-Gutachten. Der Sonderausschuss und der Vorstand erhielten Fairness-

Gutachten von Cormark Securities Inc. bzw. Canaccord Genuity Corp., wonach

die Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten

sollen, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Stellungnahmen und vorbehaltlich

der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte aus

finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre angemessen ist.

Wahlvoraussetzungen

Die Vereinbarung kann nur dann umgesetzt werden, wenn sie unter anderem die

Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (66? %) der Stimmen erhält, die von den

mit Präsenz oder durch einen Bevollmächtigten bei der Versammlung vertretenen

Robex-Aktionären für den Beschluss zur Vereinbarung abgegeben werden.

Stimmrechtsvereinbarungen

Alle Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte Robex-Aktionäre haben mit

Predictive Stimmrechtsvereinbarungen geschlossen (die?Robex-

Stimmrechtsvereinbarungen"), die insgesamt etwa 25,5 % der ausgegebenen und im

Umlauf befindlichen Robex-Aktien repräsentieren. Im Rahmen der Robex-

Stimmrechtsvereinbarungen haben sich alle Direktoren, leitenden Angestellten und

bestimmte Robex-Aktionäre unter anderem dazu verpflichtet, den Vertrag zu

unterstützen und mit allen ihnen gehörenden Robex-Aktien für die Genehmigung des

Vereinbarungsbeschlusses zu stimmen.

+------------------------------------------------------------------------------+

| DIE AKTIONÄRE WERDEN DRINGEND GEBETEN, DEUTLICH VOR DER VERSAMMLUNG |

| ABZUSTIMMEN UND IN JEDEM FALL VOR ABLAUF DER STIMMRECHTSFRIST, SPÄTESTENS |

| BIS 5:00 P.M. (EASTERN TIME) AM 11. DEZEMBER 2025 (ENTSPRICHT 6:00 A.M. |

| AUSTRALISCHE WESTSTANDARDZEIT AM 12. DEZEMBER 2025). |

+------------------------------------------------------------------------------+

Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Aktionäre, die Fragen zu den in der Broschüre enthaltenen Informationen haben

oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können sich an

Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater für

Aktionärskommunikation, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409

(für CDI-Inhaber in Australien)

International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Nordamerikas)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com (mailto:assistance@laurelhill.com)

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

Investor- und Medienanfragen:

Nathan Ryan NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung

genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung

erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher

Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht

gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung

registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von

den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-

Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder

für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dazu gehören Aussagen zu den

Absichten von Robex oder zu den Überzeugungen und aktuellen Erwartungen der

Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich des fusionierten

Unternehmens nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und

Auswirkungen der Vereinbarung und des fusionierten Unternehmens können erheblich

von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Ergebnissen

abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zu

folgenden Themen enthalten: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie

beispielsweise der Abschluss und der Zeitpunkt der Vereinbarung; die

strategische Vision für das fusionierte Unternehmen nach Abschluss der

Vereinbarung und Erwartungen hinsichtlich des Explorations- und

Entwicklungspotenzials; die Nutzung der Cashflows aus dem Kiniero-Projekt zur

Finanzierung des Bankan-Projekts; das Kapitalmarktprofil des fusionierten

Unternehmens; die Produktionskapazitäten und die zukünftige finanzielle oder

operative Leistung des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der

Vereinbarung, einschließlich der Kapitalrendite; Cashflows;

Aktienkursentwicklung; Produktions- und Kostenprognosen; die potenzielle

Bewertung des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung; die

Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Vereinbarung; Erlangung der

erforderlichen Genehmigungen der Börse, des Gerichts und der Aktionäre; Erfolg

von Predictive und Robex bei der Zusammenlegung der Geschäftstätigkeiten nach

Abschluss der Vereinbarung; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen

Entwicklung und des Cashflows des Bankan-Projekts und des Kiniero-Projekts;

Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln; Potenzial für die Aufnahme in

bestimmte Finanzmarktindizes; Potenzial des fusionierten Unternehmens, die

Branchenziele, das öffentliche Profil und die Erwartungen zu erfüllen; sowie

zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit

verbundene Zeitplan.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich

auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die

möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten

werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete

Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",

?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",

?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und

Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,

Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch

die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf

zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in

den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen

angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich

diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen

basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen

getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex

hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten

oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen

beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen

unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung,

Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine

wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach

Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und

Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung

der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang

der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter

anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen),

Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen

Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen,

einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von

Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die

Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten

Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter

www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den

Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex

hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich

auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht

vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von

Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch

Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um

tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von

Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten

Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete

Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex

weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete

Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich

diesem Vorbehalt.

