GNW-News: Tätigkeitsbericht für das September-Quartal 2025
^QUEBEC CITY, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische
Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das
?Unternehmen") (TSX-V: RBX | ASX: RXR | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut
sich, über seine Aktivitäten im September-Quartal 2025 zu berichten. Robex ist
Eigentümer der Nampala-Goldmine in Mali und erzielt weiterhin bedeutende
Fortschritte beim Bau des Kiniéro-Goldprojekts in Guinea, das planmäßig im
vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldproduktion aufnehmen soll.
Highlights:
* Robex und Predictive Discovery (ASX: PDI) haben eine Fusion unter Gleichen
angekündigt, mit dem Ziel, einen gestärkten mittelständischen
Goldproduzenten in Westafrika zu schaffen. Die am 6. Oktober 2025
angekündigte Fusion soll vorbehaltlich der Erfüllung der
Abschlussbedingungen und der Zustimmung der Aktionäre bis Anfang 2026
abgeschlossen sein.
* Robex hat das Ablaufdatum seiner Optionsscheine aus dem Jahr 2024 vom 27.
Juni 2026 auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt, nachdem der Aktienkurs an
zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,50 CAD gelegen hatte. Das
Unternehmen hat 148,2 Millionen CAD aufgebracht, wodurch seine Bilanz
gestärkt wurde und das starke Vertrauen der Investoren deutlich wurde.
* Robex hat seine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 130 Millionen US-
Dollar mit Sprott geändert und damit bis zu 90 Millionen US-Dollar für die
Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts freigesetzt.
* Der Bergbau wurde in Kiniéro im Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen,
wobei das Erz zur Abraumhalde (ROM) transportiert wurde.
* Der Bau in Kiniéro verläuft weiterhin planmäßig und innerhalb des Budgets,
sodass die erste Goldgewinnung im vierten Quartal 2025 erfolgen kann. Der
Bergbau ist im Gange, und es wurden bereits mehr als 4,8 Millionen
unfallfreie Stunden verzeichnet. Es wurden bedeutende Meilensteine erreicht,
darunter die nahezu vollständige Fertigstellung der Mühlen, ein
Baufortschritt von 45 % bei der Elektrik des Kraftwerks, eine Fertigstellung
von 76 % des TSF sowie die vollständige Lieferung der Bau- und
Elektromaterialien.
* Es wurden 20.000 m RC-Bohrungen in Sabali South (Kiniéro) initiiert, um die
Ressourcen zu erweitern. Diamantbohrungen sind in SGA und NEGD geplant,
während die Exploration in der Nähe der Mine in Nampala fortgesetzt wurde,
um ihre Lebensdauer zu verlängern.
* Strategische Planung für die Explorationsprogramme 2026, Budgetierung und
Zielgenerierung in Guinea und Mali.
* Der Betrieb in Nampala bleibt weiterhin frei von Arbeitsunfällen mit
Ausfallzeiten (LTI), mit mehr als 2,04 Millionen geleisteten Arbeitsstunden.
Das Kiniéro-Projekt hat 4,86 Millionen LTI-freie Stunden verzeichnet.
* Nampala produzierte im September-Quartal 2025 9.774 Unzen und verkaufte
9.529 Unzen Gold.
* Die Goldproduktion in Nampala belief sich seit Jahresbeginn auf insgesamt
34.401 Unzen bei All-in Sustaining Costs (AISC) von 2.555 CAD/Unze.
Geschäftsführer und CEO von Robex, Matt Wilcox, äußerte sich wie folgt:
?Wir haben das Kiniéro-Goldprojekt im September-Quartal stark vorangetrieben.
Der Abbau ist bereits im Gange, das Erz wird an die ROM-Lagerstätte geliefert,
und in Kürze werden die Bohr- und Sprengarbeiten beginnen. Die Bauarbeiten
schreiten in allen wichtigen Bereichen voran, wobei im Laufe des Quartals keine
Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten gemeldet wurden."
?Zu den wichtigsten Meilensteinen zählten bedeutende Fortschritte bei der
Prozessanlage, die Fertigstellung kritischer Betonarbeiten, der Fortschritt bei
der Installation des CIL-Tanks sowie die fortgesetzten Arbeiten an der SAG-Mühle
und der Abraumlagerstätte. Die Infrastruktur des Standorts, einschließlich der
Stromerzeugungs- und Brennstoffanlagen, wurde ebenfalls planmäßig
vorangetrieben.
Wir sind weiterhin bestrebt, Kiniéro sicher, effizient und verantwortungsbewusst
zu realisieren und gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden und
Interessengruppen vor Ort aufrechtzuerhalten. Unterdessen wurden die Aktivitäten
in der Nampala-Goldmine in Mali trotz schwieriger Betriebsbedingungen
fortgesetzt."
Kiniéro-Goldprojekt, Guinea
Überblick über den Bau
Das Kiniéro-Projekt bleibt auf Kurs für den ersten Goldguss im vierten Quartal
2025, wobei der Bau und die Erschließung der Mine planmäßig voranschreiten.
Abbau
* Der Abbaubetrieb wurde im Laufe des Quartals sowohl in Tag- als auch in
Nachtschichten aufgenommen. Es wurden 82.590 Tonnen Material abgebaut,
darunter 20.625 Tonnen Erz und 10.000 Tonnen Erz, das aus historischen
Halden auf die Haupt-ROM-Plattform umgeschlagen wurde.
* Die ersten Bergbauaktivitäten haben mit Freigrabungen begonnen, und die
erste Sprengung zur Förderung wurde Mitte Oktober abgeschlossen.
* Verträge für Bergbau- und ROM-Pad-Management, Gesteinsqualitätskontrolle,
Bohr- und Sprengarbeiten sowie sekundären Transport wurden abgeschlossen,
und die Auftragnehmer haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.
Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro, die den Baufortschritt und die
Erzhalde auf der ROM-Plattform zeigt
Prozessanlagen und Infrastruktur
* Die Betonarbeiten für die Prozessanlage und das Kraftwerk wurden im Laufe
des Quartals abgeschlossen, was einen wichtigen Meilenstein im Bauprozess
darstellt.
* Alle Blechteile, Stahlkonstruktionen, Rohrleitungen und elektrischen
Materialien wurden an die Baustelle geliefert.
* Die Arbeiten im Bereich Statik, Mechanik und Rohrleitungen (SMP) schreiten
voran, wobei der Stahlbau errichtet oder vormontiert wurde.
* Die Montage der SAG-Mühle ist abgeschlossen, wobei die Mühle auf ihrem Lager
schwimmt und das rechte Zahnrad installiert ist. Die Ausrichtung und die
Installation des Antriebsstrangs sind für Anfang des vierten Quartals 2025
vorgesehen.
* Die Montage der Kugelmühle steht kurz vor dem Abschluss, anschließend
erfolgt die Installation des Zahnkranzes.
* Die Bereiche für die Vorzerkleinerung und Rückgewinnung sind weit
fortgeschritten, die Stahl- und Blechkonstruktionen werden derzeit
installiert.
* Der Bau der Auslaugungsanlage verläuft schneller als geplant, wobei alle
Siebe und Rührwerke zwischen den Tanks in Zug A nahezu fertiggestellt sind.
* Die Stahlbauarbeiten für die Elutions-, Goldraum- und Reagenzienbereiche
schreiten zügig voran.
* Die Rohrfertigungswerkstatt vor Ort ist voll funktionsfähig und unterstützt
den beschleunigten Fortschritt bei der Rohrverlegung.
Stromerzeugung und Elektroarbeiten
* Der Bau des Kraftwerks verläuft planmäßig, die Niederspannungs-
Motorsteuerungszentren (MCCs) wurden geliefert und installiert.
* Vier Motoren (4 MW) wurden an den Standort geliefert, die Vorbereitung des
Rahmens ist im Gange und die Installation wird voraussichtlich im Oktober
erfolgen.
* Die Elektroarbeiten schreiten voran: Fast 30.000 m Kabel wurden verlegt, und
die Elektrik des Kraftwerks ist zu 45 % fertiggestellt.
* Die Stahlkonstruktion des Maschinenhauses ist fertiggestellt, die
Verkleidung und die Nebenarbeiten schreiten voran.
* Der Bau der Tanks für die Kraftstofflagerung verlief im Laufe des Quartals
planmäßig.
Tailings-Lagereinrichtung (TSF)
* Der Bau der Tailings-Lagereinrichtungen (TSF) schreitet planmäßig voran.
* Der östliche Damm schreitet zügig voran, wobei bereits über 500.000 m(3)
Füllmaterial aufgeschüttet wurden.
* Die Auskleidungsmannschaft wurde im vergangenen September erneut mobilisiert
und installierte 78.650 m(2) HDPE-Auskleidung.
* Die Erdarbeiten für den Auffangkanal der Absetzleitung und den
Prozesswasserteich sind abgeschlossen und für die Auskleidung vorbereitet.
Sonstige Infrastruktur
* Die Verlegung der HDPE-Rohrleitungen an Land, einschließlich der Pipelines
für Abraum und Frischwasser, schritt gut voran, sodass bis zum Quartalsende
über 15 km geschweißt waren.
* Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 99 % fertiggestellt, die Lackierung
steht noch aus.
* Die Betonarbeiten sind abgeschlossen, und die Demobilisierung des
Auftragnehmers beginnt Anfang Oktober.
* Die Transportwege für Rohmaterial und die Zufahrtsstraßen zum Standort
wurden ausgebaut, wodurch ein effizienter Materialtransport zum
Verarbeitungsbereich gewährleistet wurde.
Nächste Schritte beim Bau - 4. Quartal 2025
Für das kommende Quartal erwartet Robex Folgendes:
* Fortsetzung der SMP-Arbeiten für die Prozessanlage und das Kraftwerk.
* Vollständige Installation der Mühle.
* Die Installation der Elektrik und der Messgeräte wird schrittweise
fortgesetzt, um die Schalträume für die Inbetriebnahme im November mit Strom
versorgen zu können.
* Die Installation von vier Motoren wird abgeschlossen, und die Inbetriebnahme
sowie der Betrieb mit Dieselkraftstoff werden bis Mitte November beginnen.
* Fortsetzung der Erdarbeiten und der Auskleidung der Abraumhalde.
* Vollständige Mobilisierung der Teams für Betrieb, Betriebsbereitschaft und
Inbetriebnahme. Die Rekrutierung der Mitarbeiter wird abgeschlossen, und die
Schulungsprogramme können beginnen.
* Fortsetzung der Erschließungsarbeiten und Steigerung der Fördermenge, indem
mehr Erz zur ROM-Plattform transportiert wird.
* Fortsetzung der Bohrungen zur Qualitätskontrolle in der Sabali-Grube.
Beziehungen zu den Gemeinden
Im Laufe des Quartals pflegte das Kiniéro-Projekt von Robex weiterhin enge
Beziehungen zu den Gemeinden vor Ort, indem im Rahmen des CSR-Programms
(Corporate Social Responsibility) des Unternehmens wichtige soziale und
gemeinnützige Initiativen durchgeführt wurden:
* Der Bau von vier Gemeindezentren in Ballan, Fara-Ballan, Mansounia und
Kiniéro Centre wurde im September-Quartal abgeschlossen, nachdem die
Arbeiten bereits in früheren Perioden begonnen hatten. Die
Modernisierungsarbeiten an der Grundschule Ballan, einschließlich neuer
Einrichtungen, wurden ebenfalls im Laufe des Quartals abgeschlossen.
* Verbesserung der lokalen Gesundheitsversorgung durch die Reparatur von
Krankenwagen im Kiniéro Health Centre, die Spende von Gegengiften und die
Installation solarbetriebener Geräte zur Lagerung von Impfstoffen.
* Unterstützung von Bildung und Gemeindeentwicklung, einschließlich der
Verteilung von Schulmaterial an Erstklässler in benachbarten Dörfern sowie
finanzieller Unterstützung für lokale kulturelle, religiöse und sportliche
Events.
* Regelmäßige Einbindung der Gemeinschaft, mit fortlaufenden Konsultationen in
allen von dem Projekt betroffenen Gebieten.
Umwelt- und Sicherheitsleistung
Im Rahmen des in der Entwicklung befindlichen Kiniéro-Projekts hat Robex im
Laufe des Quartals seine strengen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards
beibehalten und damit sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und
frühzeitige Einbindung der Gemeinden bekräftigt. Dieser proaktive Ansatz
umfasste Folgendes:
* Die Sicherheitsleistung blieb weiterhin stark, wobei im Quartal keine
Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIs) verzeichnet wurden.
* Ein neuer Rettungswagen wurde geliefert, der mit modernster medizinischer
und Notfallausrüstung ausgestattet ist, um die Erstversorgungskapazitäten zu
verbessern.
* Der medizinische Dienstleister (AMS) wurde Mitte September mobilisiert,
einschließlich eines ausländischen Notarztes und der Einrichtung einer
speziellen Notaufnahme.
* Der Bau der neuen Standortklinik schreitet voran und wird voraussichtlich
bis Ende Oktober abgeschlossen sein.
* Das Baumschulprogramm wurde im Laufe des Quartals fortgesetzt, wobei
umfangreiche Aussaatmaßnahmen durchgeführt wurden, um die künftige Sanierung
des Standorts und die Verbesserung der biologischen Vielfalt zu
unterstützen.
* Der Vertrag über die Entsorgung von septischen Abfällen wurde abgeschlossen,
und die Abfallentsorgungsaktivitäten wurden mit dem Entsorgungsunternehmen
des Unternehmens fortgesetzt.
* Es wurden Wasserproben entnommen und zur Analyse an die Kläranlage des
Sabali-Lagers geschickt, um die fortlaufende Einhaltung der Umwelt- und
Gesundheitsstandards sicherzustellen.
Qualitätskontrolle vor der Produktion in Sabali Süd abgeschlossen
Robex hat seine vorproduktionsbezogene Qualitätskontrollbohrkampagne in Sabali
Süd abgeschlossen, im Vorfeld der für das vierte Quartal 2025 geplanten
Bergbauaktivitäten in diesem Vorkommen. Dies folgt auf den Abschluss des
Bohrprogramms zur Erzgehaltskontrolle in Mansounia im zweiten Quartal. Das
Programm umfasste 2.843 geneigte Bohrlöcher zur Erzgehaltskontrolle mit einer
Gesamtlänge von 66.105 Metern. Ziel war es, die unterirdische
Erzgehaltsdefinition zu verfeinern, um den Beginn des Abbaus vorzubereiten. Die
Ergebnisse der Erzgehaltskontrollbohrungen in Sabali Süd stimmten weitgehend mit
dem Mineral-Reserve-Modell überein. Die Ergebnisse bestätigen die Robustheit des
geologischen Modells und unterstützen die kurzfristige Bergbauplanung.
Fortschritte im September-Quartal beim Kiniéro-Goldprojekt in Guinea
Abbildung 2: Rückgewinnungskammer
Abbildung 3: Vorbrecher
Abbildung 4: Mahl- und CIL-Tankzug
Abbildung 5: CIL-Tankzug A und B
Abbildung 6: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro
Abbildung 7: Kraftwerk
Nampala Gold Operation, Mali
------------------------------------------------------------ ----------
Units Q1 FY25 Q2 FY25 Q3 FY25 YTD FY25
------------------------------------------------------------ ----------
Financial Data
Production Oz 12,892 11,735 9,774 34,401
Sales Oz 11,869 13,104 9,529 34,501
Average Realised Price C$/oz 4,160 4,586 4,870 4,518
Revenue C$M 49,373 60,099 46,406 155,878
------------------------------------------------------------ ----------
Operating Data
Ore Mined t 631,515 720,924 353,818 1,706,257
Waste Mined t 2,370,569 1,964,118 1,587,604 5,922,291
Total Material Mined t 3,002,084 2,685,042 1,941,442 7,628,548
Stripping ratio w/o 3.75 2.72 4.48 3.47
Ore processed t 559,013 547,749 501,300 1,608,062
Head grade g/t 0.82 0.76 0.69 0.76
Recovery % 87.6 87.3 88.4 87.7
------------------------------------------------------------ ----------
* Abgebautes Material: Im September-Quartal 2025 belief sich die Gesamtmenge
des abgebauten Materials auf 1.941.442 Tonnen, darunter 1.587.604 Tonnen
Abraum und 353.818 Tonnen Erz. Die Strip Ratio stieg auf 4,48, was einem
Anstieg von 64,7 % gegenüber 2,72 im Juni-Quartal 2025 entspricht. Dieser
Anstieg spiegelt die strategische Ausrichtung auf die Abraumverlagerung
wider, um den Zugang zu tieferen Erzvorkommen zu erleichtern, von denen
erwartet wird, dass sie sowohl die Erzqualität als auch die Erzverfügbarkeit
in zukünftigen Perioden verbessern werden.
* Verarbeitetes Erz: Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 501.300 Tonnen Erz
verarbeitet, was einem Rückgang von 8,5 % gegenüber den 547.749 Tonnen im
Juniquartal 2025 entspricht. Der reduzierte Durchsatz war in erster Linie
auf die eingeschränkte Verfügbarkeit von Erz zurückzuführen, die durch
Verstopfungen der Rutschen, durch starke Regenfälle verursachte
Verklumpungen des Erzes und elektrische Probleme bei den Messgeräten
verursacht wurde. Zusätzliche Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten und den
Austausch von Brecherzähnen trugen ebenfalls zu den geringeren
Verarbeitungsmengen bei.
* Durchschnittlicher Gehalt: Der durchschnittliche Gehalt für das Quartal
betrug 0,69 g/t, was einem Rückgang von 10,2 % (oder 0,07 g/t) gegenüber
0,76 g/t im Vorquartal entspricht. Dieser Rückgang spiegelt die Verarbeitung
einer durchschnittlichen Erzmischung während des Zeitraums wider. Trotz der
Verringerung entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den
Parametern für die Gehaltskontrolle.
* Erholungsrate: Die Erholung verbesserte sich auf 88,4 % und stieg damit um
1,1 % gegenüber 87,3 % im Juni-Quartal. Diese Verbesserung wurde durch eine
verbesserte Kontrolle der hochgradigen Ausschussprodukte erzielt, die im
Durchschnitt 0,075 g/t betrugen, verglichen mit 0,092 g/t im Vorquartal. Die
Verbesserung spiegelt auch einen geringeren Anteil an Übergangs-Erz wider,
das während des Zeitraums verarbeitet wurde.
* Goldproduktion: Die Goldproduktion im September-Quartal 2025 verzeichnete im
Vergleich zum Juni-Quartal einen Rückgang um 1.962 Unzen auf 9.774 Unzen.
Der Rückgang ist in erster Linie auf einen geringeren Durchsatz der Mühle
und eine Verringerung des Gehalts des Mahlguts zurückzuführen, der im
Durchschnitt bei 0,69 g/t gegenüber 0,76 g/t im Juni-Quartal lag.
Umwelt- und Sicherheitsleistung
* Die Sicherheitsleistung blieb weiterhin stark, wobei im Quartal keine
Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIs) verzeichnet wurden.
* Es wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle oder Verstöße verzeichnet.
* Umweltüberwachungsprogramme für Lärmmanagement, Wasser- und Luftqualität
werden fortgesetzt.
Gemeinschaft und soziale Verantwortung
Robex hat im dritten Quartal 2025 seine Unterstützung für die lokalen
Gemeinschaften in der Nampala-Mine fortgesetzt und damit sein Engagement für
nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliches Engagement bekräftigt. Dies
umfasste:
* Beitrag in Höhe von ca. 353.000 CAD zum lokalen Bergbauentwicklungsfonds.
* Unterstützung für Bildung und Ausbildung, einschließlich
Berufsbildungsprogrammen für 32 junge Malier und Verteilung von
Schulmaterial an Schüler in umliegenden Dörfern.
* Lokale Partnerschaften und Beschäftigungsinitiativen, darunter der Kauf von
Gartenbauprodukten von Frauenverbänden und die Beauftragung von
Dienstleistern aus der Gemeinde über GIE Balimaya.
* Verbesserung der Infrastruktur, einschließlich der Sanierung der 36 km
langen Straße N'Tjikouna-Nampala-Finkolo-Tiola.
* Finanzielle Unterstützung für kulturelle, religiöse und gemeinschaftliche
Events, einschließlich Festivals und Kunstbiennalen.
* Kompetenzentwicklung und Hydraulikschulung für zwölf Gemeindemitglieder
sowie Bereitstellung von Pumpenreparatursätzen für lokale Rathäuser.
* Umfassende lokale Beschaffung, Unterstützung regionaler Lieferanten und
Stärkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Region Sikasso.
Exploration und Erschließung
Im Laufe des Quartals erzielte Robex bedeutende Fortschritte in seinem
westafrikanischen Explorationsportfolio. Zu den wichtigsten Entwicklungen
zählen:
Ernennungen
* Ernennungen in der Explorationsleitung: Justin Rivers hat im Laufe des
Quartals seine Tätigkeit als neuer Chief Exploration Officer aufgenommen und
bringt umfangreiche Führungserfahrung und Explorationskompetenz in das
Führungsteam ein. Darüber hinaus wurde ein leitender Explorationsgeologe für
Kiniéro ernannt, wodurch die technische Führungsrolle des Landes weiter
gestärkt wurde.
* Beauftragter Spezialist für Strukturgeologie: Beauftragter Berater zur
Durchführung einer umfassenden Desktop- und feldbasierten Strukturkartierung
und -interpretation des Kiniéro-Goldprojekts in Guinea. Die Studie zielt
darauf ab, das Verständnis des Erzkörpers zu verbessern, insbesondere die
strukturellen Kontrollen der Goldmineralisierung, um geplante
Explorationsbohrungen zu leiten und die Modellierung der Lagerstätte
(Ressource) zu verbessern.
Kiniéro-Goldprojekt, Guinea
* Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) - Lagerstätte Sabali Süd: Ein
dreimonatiges RC-Bohrprogramm wurde mit dem Ziel begonnen, die Tiefe der
Lagerstätte Sabali Süd im zentralen und nördlichen Teil zu erweitern und
Infill-Bohrungen durchzuführen. Das Programm umfasst etwa 115 RC-Bohrlöcher
auf einer Länge von ca. 20.000 Metern und zielt darauf ab, eine erweiterte
angezeigte/abgeleitete Ressource abzugrenzen, um die für 2026 geplanten
Folgebohrungen und Umwandlungsbohrungen zu unterstützen.
* Diamantbohrprogramm - Lagerstätten SGA und NEGD: Die endgültige Planung für
einen Diamantbohrplan, der im Oktober beginnen soll, wurde abgeschlossen.
Das Programm umfasst acht Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca.
3.151 Metern und zielt darauf ab, das Verständnis der Struktur und
Lithologie in der Tiefe zu verbessern. Das Hauptziel besteht darin, eine
potenzielle erste abgeleitete Ressource an frischem Gestein zu definieren,
um eine konzeptionelle Studie zur Planung eines Untertagebergwerks zu
unterstützen.
Exploration in der Nähe der Mine Nampala, Mali
* In der Umgebung der Anlage in Nampala wurden die Explorationsaktivitäten
fortgesetzt, um Optionen für die Aufrechterhaltung, den Ersatz und das
Wachstum zu evaluieren, mit dem Ziel, die Lebensdauer der Mine zu verlängern
und die betriebliche Flexibilität zu verbessern.
UNTERNEHMEN
Kreditlinie von Sprott
Robex unterhält eine vorrangig besicherte Kreditlinie über 130 Millionen US-
Dollar (177,9 Millionen CAD) mit Sprott Resource Lending (US Manager) Corp.
(?Sprott") als Agent und Lead Arranger. Diese dient der Finanzierung des Baus
des Kiniéro-Goldprojekts sowie des Betriebskapitalbedarfs. Die erste Auszahlung
in Höhe von 25 Millionen US-Dollar (34 Millionen CAD) wurde im März 2025
abgeschlossen.
Am 4. September 2025 gab Robex Änderungen an dem Vertrag bekannt, die eine
größere Flexibilität bei der Finanzierung ermöglichen. Gemäß den überarbeiteten
Bedingungen hat Robex nun Zugang zu 90 Millionen US-Dollar der verbleibenden
Kreditlinie, ohne dass die Mansounia-Abbaugenehmigungen oder das Bergbauabkommen
erforderlich sind. Dies umfasste eine sofortige Inanspruchnahme von 30 Millionen
US-Dollar sowie 60 Millionen US-Dollar, die auf einem Konto für Darlehenserlöse
hinterlegt wurden, vorbehaltlich der üblichen Freigabebedingungen. Die
verbleibenden 15 Millionen US-Dollar unterliegen weiterhin dem Erhalt der
Mansounia-Bergbaugenehmigung und des Bergbauabkommens.
Aktualisierung der Kapitalstruktur
Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft stieg von 218.202.805 Aktien zum 30.
Juni 2025 auf 244.079.269 Aktien zum 30. September 2025. Die Aktien sind sowohl
an der ASX (als CDIs) als auch an der TSXV (als Stammaktien) notiert.
Robex hat die Beschleunigung des Verfallsdatums für seine am 27. Juni 2024
ausgegebenen börsennotierten Stammaktien-Kaufoptionsscheine abgeschlossen,
nachdem der Aktienkurs des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden
Handelstagen 3,50 CAD pro Aktie überschritten hatte. Infolgedessen wurde das
Ablaufdatum vom 27. Juni 2026 auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt:
* Im dritten Quartal wurden 25.876.464 Optionsscheine ausgeübt, was einen
Bruttoerlös von 66,0 Millionen CAD generierte.
* Zwischen dem Quartalsende und dem 18. Oktober 2025 wurden weitere
32.249.534 Optionsscheine ausgeübt, wodurch 82,2 Millionen CAD erzielt
wurden.
* Insgesamt wurden vom zweiten Quartal bis zum Ende der Ausübungsfrist
58.125.998 Optionsscheine ausgeübt, was zu einem Bruttoerlös von 148,2
Millionen CAD führte.
* Die verbleibenden 130.006 Optionsscheine wurden nicht ausgeübt und sind am
18. Oktober 2025 verfallen.
----------------------------------------------------------- -------------------
FY25 Guidance Q3 FY25 YTD FY25 Forecast
----------------------------------------------------------- -------------------
Nampala Gold Operation
Gold Production 9,774 Oz 34,401 Oz 46,000 - 48,000 Oz
All-in sustaining cost (AISC) (per
ounce of gold sold) $2,555 $2,318 Â°
