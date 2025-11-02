GNW-News: Tätigkeitsbericht für das September-Quartal 2025

^QUEBEC CITY, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische

Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das

?Unternehmen") (TSX-V: RBX | ASX: RXR | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut

sich, über seine Aktivitäten im September-Quartal 2025 zu berichten. Robex ist

Eigentümer der Nampala-Goldmine in Mali und erzielt weiterhin bedeutende

Fortschritte beim Bau des Kiniéro-Goldprojekts in Guinea, das planmäßig im

vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldproduktion aufnehmen soll.

Highlights:

* Robex und Predictive Discovery (ASX: PDI) haben eine Fusion unter Gleichen

angekündigt, mit dem Ziel, einen gestärkten mittelständischen

Goldproduzenten in Westafrika zu schaffen. Die am 6. Oktober 2025

angekündigte Fusion soll vorbehaltlich der Erfüllung der

Abschlussbedingungen und der Zustimmung der Aktionäre bis Anfang 2026

abgeschlossen sein.

* Robex hat das Ablaufdatum seiner Optionsscheine aus dem Jahr 2024 vom 27.

Juni 2026 auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt, nachdem der Aktienkurs an

zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,50 CAD gelegen hatte. Das

Unternehmen hat 148,2 Millionen CAD aufgebracht, wodurch seine Bilanz

gestärkt wurde und das starke Vertrauen der Investoren deutlich wurde.

* Robex hat seine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 130 Millionen US-

Dollar mit Sprott geändert und damit bis zu 90 Millionen US-Dollar für die

Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts freigesetzt.

* Der Bergbau wurde in Kiniéro im Tag- und Nachtschichtbetrieb aufgenommen,

wobei das Erz zur Abraumhalde (ROM) transportiert wurde.

* Der Bau in Kiniéro verläuft weiterhin planmäßig und innerhalb des Budgets,

sodass die erste Goldgewinnung im vierten Quartal 2025 erfolgen kann. Der

Bergbau ist im Gange, und es wurden bereits mehr als 4,8 Millionen

unfallfreie Stunden verzeichnet. Es wurden bedeutende Meilensteine erreicht,

darunter die nahezu vollständige Fertigstellung der Mühlen, ein

Baufortschritt von 45 % bei der Elektrik des Kraftwerks, eine Fertigstellung

von 76 % des TSF sowie die vollständige Lieferung der Bau- und

Elektromaterialien.

* Es wurden 20.000 m RC-Bohrungen in Sabali South (Kiniéro) initiiert, um die

Ressourcen zu erweitern. Diamantbohrungen sind in SGA und NEGD geplant,

während die Exploration in der Nähe der Mine in Nampala fortgesetzt wurde,

um ihre Lebensdauer zu verlängern.

* Strategische Planung für die Explorationsprogramme 2026, Budgetierung und

Zielgenerierung in Guinea und Mali.

* Der Betrieb in Nampala bleibt weiterhin frei von Arbeitsunfällen mit

Ausfallzeiten (LTI), mit mehr als 2,04 Millionen geleisteten Arbeitsstunden.

Das Kiniéro-Projekt hat 4,86 Millionen LTI-freie Stunden verzeichnet.

* Nampala produzierte im September-Quartal 2025 9.774 Unzen und verkaufte

9.529 Unzen Gold .

* Die Goldproduktion in Nampala belief sich seit Jahresbeginn auf insgesamt

34.401 Unzen bei All-in Sustaining Costs (AISC) von 2.555 CAD/Unze.

Geschäftsführer und CEO von Robex, Matt Wilcox, äußerte sich wie folgt:

?Wir haben das Kiniéro-Goldprojekt im September-Quartal stark vorangetrieben.

Der Abbau ist bereits im Gange, das Erz wird an die ROM-Lagerstätte geliefert,

und in Kürze werden die Bohr- und Sprengarbeiten beginnen. Die Bauarbeiten

schreiten in allen wichtigen Bereichen voran, wobei im Laufe des Quartals keine

Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten gemeldet wurden."

?Zu den wichtigsten Meilensteinen zählten bedeutende Fortschritte bei der

Prozessanlage, die Fertigstellung kritischer Betonarbeiten, der Fortschritt bei

der Installation des CIL-Tanks sowie die fortgesetzten Arbeiten an der SAG-Mühle

und der Abraumlagerstätte. Die Infrastruktur des Standorts, einschließlich der

Stromerzeugungs- und Brennstoffanlagen, wurde ebenfalls planmäßig

vorangetrieben.

Wir sind weiterhin bestrebt, Kiniéro sicher, effizient und verantwortungsbewusst

zu realisieren und gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden und

Interessengruppen vor Ort aufrechtzuerhalten. Unterdessen wurden die Aktivitäten

in der Nampala-Goldmine in Mali trotz schwieriger Betriebsbedingungen

fortgesetzt."

Kiniéro-Goldprojekt, Guinea

Überblick über den Bau

Das Kiniéro-Projekt bleibt auf Kurs für den ersten Goldguss im vierten Quartal

2025, wobei der Bau und die Erschließung der Mine planmäßig voranschreiten.

Abbau

* Der Abbaubetrieb wurde im Laufe des Quartals sowohl in Tag- als auch in

Nachtschichten aufgenommen. Es wurden 82.590 Tonnen Material abgebaut,

darunter 20.625 Tonnen Erz und 10.000 Tonnen Erz, das aus historischen

Halden auf die Haupt-ROM-Plattform umgeschlagen wurde.

* Die ersten Bergbauaktivitäten haben mit Freigrabungen begonnen, und die

erste Sprengung zur Förderung wurde Mitte Oktober abgeschlossen.

* Verträge für Bergbau- und ROM-Pad-Management, Gesteinsqualitätskontrolle,

Bohr- und Sprengarbeiten sowie sekundären Transport wurden abgeschlossen,

und die Auftragnehmer haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro, die den Baufortschritt und die

Erzhalde auf der ROM-Plattform zeigt

Prozessanlagen und Infrastruktur

* Die Betonarbeiten für die Prozessanlage und das Kraftwerk wurden im Laufe

des Quartals abgeschlossen, was einen wichtigen Meilenstein im Bauprozess

darstellt.

* Alle Blechteile, Stahlkonstruktionen, Rohrleitungen und elektrischen

Materialien wurden an die Baustelle geliefert.

* Die Arbeiten im Bereich Statik, Mechanik und Rohrleitungen (SMP) schreiten

voran, wobei der Stahlbau errichtet oder vormontiert wurde.

* Die Montage der SAG-Mühle ist abgeschlossen, wobei die Mühle auf ihrem Lager

schwimmt und das rechte Zahnrad installiert ist. Die Ausrichtung und die

Installation des Antriebsstrangs sind für Anfang des vierten Quartals 2025

vorgesehen.

* Die Montage der Kugelmühle steht kurz vor dem Abschluss, anschließend

erfolgt die Installation des Zahnkranzes.

* Die Bereiche für die Vorzerkleinerung und Rückgewinnung sind weit

fortgeschritten, die Stahl- und Blechkonstruktionen werden derzeit

installiert.

* Der Bau der Auslaugungsanlage verläuft schneller als geplant, wobei alle

Siebe und Rührwerke zwischen den Tanks in Zug A nahezu fertiggestellt sind.

* Die Stahlbauarbeiten für die Elutions-, Goldraum- und Reagenzienbereiche

schreiten zügig voran.

* Die Rohrfertigungswerkstatt vor Ort ist voll funktionsfähig und unterstützt

den beschleunigten Fortschritt bei der Rohrverlegung.

Stromerzeugung und Elektroarbeiten

* Der Bau des Kraftwerks verläuft planmäßig, die Niederspannungs-

Motorsteuerungszentren (MCCs) wurden geliefert und installiert.

* Vier Motoren (4 MW) wurden an den Standort geliefert, die Vorbereitung des

Rahmens ist im Gange und die Installation wird voraussichtlich im Oktober

erfolgen.

* Die Elektroarbeiten schreiten voran: Fast 30.000 m Kabel wurden verlegt, und

die Elektrik des Kraftwerks ist zu 45 % fertiggestellt.

* Die Stahlkonstruktion des Maschinenhauses ist fertiggestellt, die

Verkleidung und die Nebenarbeiten schreiten voran.

* Der Bau der Tanks für die Kraftstofflagerung verlief im Laufe des Quartals

planmäßig.

Tailings-Lagereinrichtung (TSF)

* Der Bau der Tailings-Lagereinrichtungen (TSF) schreitet planmäßig voran.

* Der östliche Damm schreitet zügig voran, wobei bereits über 500.000 m(3)

Füllmaterial aufgeschüttet wurden.

* Die Auskleidungsmannschaft wurde im vergangenen September erneut mobilisiert

und installierte 78.650 m(2) HDPE-Auskleidung.

* Die Erdarbeiten für den Auffangkanal der Absetzleitung und den

Prozesswasserteich sind abgeschlossen und für die Auskleidung vorbereitet.

Sonstige Infrastruktur

* Die Verlegung der HDPE-Rohrleitungen an Land, einschließlich der Pipelines

für Abraum und Frischwasser, schritt gut voran, sodass bis zum Quartalsende

über 15 km geschweißt waren.

* Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 99 % fertiggestellt, die Lackierung

steht noch aus.

* Die Betonarbeiten sind abgeschlossen, und die Demobilisierung des

Auftragnehmers beginnt Anfang Oktober.

* Die Transportwege für Rohmaterial und die Zufahrtsstraßen zum Standort

wurden ausgebaut, wodurch ein effizienter Materialtransport zum

Verarbeitungsbereich gewährleistet wurde.

Nächste Schritte beim Bau - 4. Quartal 2025

Für das kommende Quartal erwartet Robex Folgendes:

* Fortsetzung der SMP-Arbeiten für die Prozessanlage und das Kraftwerk.

* Vollständige Installation der Mühle.

* Die Installation der Elektrik und der Messgeräte wird schrittweise

fortgesetzt, um die Schalträume für die Inbetriebnahme im November mit Strom

versorgen zu können.

* Die Installation von vier Motoren wird abgeschlossen, und die Inbetriebnahme

sowie der Betrieb mit Dieselkraftstoff werden bis Mitte November beginnen.

* Fortsetzung der Erdarbeiten und der Auskleidung der Abraumhalde.

* Vollständige Mobilisierung der Teams für Betrieb, Betriebsbereitschaft und

Inbetriebnahme. Die Rekrutierung der Mitarbeiter wird abgeschlossen, und die

Schulungsprogramme können beginnen.

* Fortsetzung der Erschließungsarbeiten und Steigerung der Fördermenge, indem

mehr Erz zur ROM-Plattform transportiert wird.

* Fortsetzung der Bohrungen zur Qualitätskontrolle in der Sabali-Grube.

Beziehungen zu den Gemeinden

Im Laufe des Quartals pflegte das Kiniéro-Projekt von Robex weiterhin enge

Beziehungen zu den Gemeinden vor Ort, indem im Rahmen des CSR-Programms

(Corporate Social Responsibility) des Unternehmens wichtige soziale und

gemeinnützige Initiativen durchgeführt wurden:

* Der Bau von vier Gemeindezentren in Ballan, Fara-Ballan, Mansounia und

Kiniéro Centre wurde im September-Quartal abgeschlossen, nachdem die

Arbeiten bereits in früheren Perioden begonnen hatten. Die

Modernisierungsarbeiten an der Grundschule Ballan, einschließlich neuer

Einrichtungen, wurden ebenfalls im Laufe des Quartals abgeschlossen.

* Verbesserung der lokalen Gesundheitsversorgung durch die Reparatur von

Krankenwagen im Kiniéro Health Centre, die Spende von Gegengiften und die

Installation solarbetriebener Geräte zur Lagerung von Impfstoffen.

* Unterstützung von Bildung und Gemeindeentwicklung, einschließlich der

Verteilung von Schulmaterial an Erstklässler in benachbarten Dörfern sowie

finanzieller Unterstützung für lokale kulturelle, religiöse und sportliche

Events.

* Regelmäßige Einbindung der Gemeinschaft, mit fortlaufenden Konsultationen in

allen von dem Projekt betroffenen Gebieten.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

Im Rahmen des in der Entwicklung befindlichen Kiniéro-Projekts hat Robex im

Laufe des Quartals seine strengen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards

beibehalten und damit sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und

frühzeitige Einbindung der Gemeinden bekräftigt. Dieser proaktive Ansatz

umfasste Folgendes:

* Die Sicherheitsleistung blieb weiterhin stark, wobei im Quartal keine

Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIs) verzeichnet wurden.

* Ein neuer Rettungswagen wurde geliefert, der mit modernster medizinischer

und Notfallausrüstung ausgestattet ist, um die Erstversorgungskapazitäten zu

verbessern.

* Der medizinische Dienstleister (AMS) wurde Mitte September mobilisiert,

einschließlich eines ausländischen Notarztes und der Einrichtung einer

speziellen Notaufnahme.

* Der Bau der neuen Standortklinik schreitet voran und wird voraussichtlich

bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

* Das Baumschulprogramm wurde im Laufe des Quartals fortgesetzt, wobei

umfangreiche Aussaatmaßnahmen durchgeführt wurden, um die künftige Sanierung

des Standorts und die Verbesserung der biologischen Vielfalt zu

unterstützen.

* Der Vertrag über die Entsorgung von septischen Abfällen wurde abgeschlossen,

und die Abfallentsorgungsaktivitäten wurden mit dem Entsorgungsunternehmen

des Unternehmens fortgesetzt.

* Es wurden Wasserproben entnommen und zur Analyse an die Kläranlage des

Sabali-Lagers geschickt, um die fortlaufende Einhaltung der Umwelt- und

Gesundheitsstandards sicherzustellen.

Qualitätskontrolle vor der Produktion in Sabali Süd abgeschlossen

Robex hat seine vorproduktionsbezogene Qualitätskontrollbohrkampagne in Sabali

Süd abgeschlossen, im Vorfeld der für das vierte Quartal 2025 geplanten

Bergbauaktivitäten in diesem Vorkommen. Dies folgt auf den Abschluss des

Bohrprogramms zur Erzgehaltskontrolle in Mansounia im zweiten Quartal. Das

Programm umfasste 2.843 geneigte Bohrlöcher zur Erzgehaltskontrolle mit einer

Gesamtlänge von 66.105 Metern. Ziel war es, die unterirdische

Erzgehaltsdefinition zu verfeinern, um den Beginn des Abbaus vorzubereiten. Die

Ergebnisse der Erzgehaltskontrollbohrungen in Sabali Süd stimmten weitgehend mit

dem Mineral-Reserve-Modell überein. Die Ergebnisse bestätigen die Robustheit des

geologischen Modells und unterstützen die kurzfristige Bergbauplanung.

Fortschritte im September-Quartal beim Kiniéro-Goldprojekt in Guinea

Abbildung 2: Rückgewinnungskammer

Abbildung 3: Vorbrecher

Abbildung 4: Mahl- und CIL-Tankzug

Abbildung 5: CIL-Tankzug A und B

Abbildung 6: Luftaufnahme des Standorts Kiniéro

Abbildung 7: Kraftwerk

Nampala Gold Operation, Mali

------------------------------------------------------------ ----------

Units Q1 FY25 Q2 FY25 Q3 FY25 YTD FY25

------------------------------------------------------------ ----------

Financial Data

Production Oz 12,892 11,735 9,774 34,401

Sales Oz 11,869 13,104 9,529 34,501

Average Realised Price C$/oz 4,160 4,586 4,870 4,518

Revenue C$M 49,373 60,099 46,406 155,878

------------------------------------------------------------ ----------

Operating Data

Ore Mined t 631,515 720,924 353,818 1,706,257

Waste Mined t 2,370,569 1,964,118 1,587,604 5,922,291

Total Material Mined t 3,002,084 2,685,042 1,941,442 7,628,548

Stripping ratio w/o 3.75 2.72 4.48 3.47

Ore processed t 559,013 547,749 501,300 1,608,062

Head grade g/t 0.82 0.76 0.69 0.76

Recovery % 87.6 87.3 88.4 87.7

------------------------------------------------------------ ----------

* Abgebautes Material: Im September-Quartal 2025 belief sich die Gesamtmenge

des abgebauten Materials auf 1.941.442 Tonnen, darunter 1.587.604 Tonnen

Abraum und 353.818 Tonnen Erz. Die Strip Ratio stieg auf 4,48, was einem

Anstieg von 64,7 % gegenüber 2,72 im Juni-Quartal 2025 entspricht. Dieser

Anstieg spiegelt die strategische Ausrichtung auf die Abraumverlagerung

wider, um den Zugang zu tieferen Erzvorkommen zu erleichtern, von denen

erwartet wird, dass sie sowohl die Erzqualität als auch die Erzverfügbarkeit

in zukünftigen Perioden verbessern werden.

* Verarbeitetes Erz: Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 501.300 Tonnen Erz

verarbeitet, was einem Rückgang von 8,5 % gegenüber den 547.749 Tonnen im

Juniquartal 2025 entspricht. Der reduzierte Durchsatz war in erster Linie

auf die eingeschränkte Verfügbarkeit von Erz zurückzuführen, die durch

Verstopfungen der Rutschen, durch starke Regenfälle verursachte

Verklumpungen des Erzes und elektrische Probleme bei den Messgeräten

verursacht wurde. Zusätzliche Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten und den

Austausch von Brecherzähnen trugen ebenfalls zu den geringeren

Verarbeitungsmengen bei.

* Durchschnittlicher Gehalt: Der durchschnittliche Gehalt für das Quartal

betrug 0,69 g/t, was einem Rückgang von 10,2 % (oder 0,07 g/t) gegenüber

0,76 g/t im Vorquartal entspricht. Dieser Rückgang spiegelt die Verarbeitung

einer durchschnittlichen Erzmischung während des Zeitraums wider. Trotz der

Verringerung entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den

Parametern für die Gehaltskontrolle.

* Erholungsrate: Die Erholung verbesserte sich auf 88,4 % und stieg damit um

1,1 % gegenüber 87,3 % im Juni-Quartal. Diese Verbesserung wurde durch eine

verbesserte Kontrolle der hochgradigen Ausschussprodukte erzielt, die im

Durchschnitt 0,075 g/t betrugen, verglichen mit 0,092 g/t im Vorquartal. Die

Verbesserung spiegelt auch einen geringeren Anteil an Übergangs-Erz wider,

das während des Zeitraums verarbeitet wurde.

* Goldproduktion: Die Goldproduktion im September-Quartal 2025 verzeichnete im

Vergleich zum Juni-Quartal einen Rückgang um 1.962 Unzen auf 9.774 Unzen.

Der Rückgang ist in erster Linie auf einen geringeren Durchsatz der Mühle

und eine Verringerung des Gehalts des Mahlguts zurückzuführen, der im

Durchschnitt bei 0,69 g/t gegenüber 0,76 g/t im Juni-Quartal lag.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

* Die Sicherheitsleistung blieb weiterhin stark, wobei im Quartal keine

Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIs) verzeichnet wurden.

* Es wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle oder Verstöße verzeichnet.

* Umweltüberwachungsprogramme für Lärmmanagement, Wasser - und Luftqualität

werden fortgesetzt.

Gemeinschaft und soziale Verantwortung

Robex hat im dritten Quartal 2025 seine Unterstützung für die lokalen

Gemeinschaften in der Nampala-Mine fortgesetzt und damit sein Engagement für

nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliches Engagement bekräftigt. Dies

umfasste:

* Beitrag in Höhe von ca. 353.000 CAD zum lokalen Bergbauentwicklungsfonds.

* Unterstützung für Bildung und Ausbildung, einschließlich

Berufsbildungsprogrammen für 32 junge Malier und Verteilung von

Schulmaterial an Schüler in umliegenden Dörfern.

* Lokale Partnerschaften und Beschäftigungsinitiativen, darunter der Kauf von

Gartenbauprodukten von Frauenverbänden und die Beauftragung von

Dienstleistern aus der Gemeinde über GIE Balimaya.

* Verbesserung der Infrastruktur, einschließlich der Sanierung der 36 km

langen Straße N'Tjikouna-Nampala-Finkolo-Tiola.

* Finanzielle Unterstützung für kulturelle, religiöse und gemeinschaftliche

Events, einschließlich Festivals und Kunstbiennalen.

* Kompetenzentwicklung und Hydraulikschulung für zwölf Gemeindemitglieder

sowie Bereitstellung von Pumpenreparatursätzen für lokale Rathäuser.

* Umfassende lokale Beschaffung, Unterstützung regionaler Lieferanten und

Stärkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Region Sikasso.

Exploration und Erschließung

Im Laufe des Quartals erzielte Robex bedeutende Fortschritte in seinem

westafrikanischen Explorationsportfolio. Zu den wichtigsten Entwicklungen

zählen:

Ernennungen

* Ernennungen in der Explorationsleitung: Justin Rivers hat im Laufe des

Quartals seine Tätigkeit als neuer Chief Exploration Officer aufgenommen und

bringt umfangreiche Führungserfahrung und Explorationskompetenz in das

Führungsteam ein. Darüber hinaus wurde ein leitender Explorationsgeologe für

Kiniéro ernannt, wodurch die technische Führungsrolle des Landes weiter

gestärkt wurde.

* Beauftragter Spezialist für Strukturgeologie: Beauftragter Berater zur

Durchführung einer umfassenden Desktop- und feldbasierten Strukturkartierung

und -interpretation des Kiniéro-Goldprojekts in Guinea. Die Studie zielt

darauf ab, das Verständnis des Erzkörpers zu verbessern, insbesondere die

strukturellen Kontrollen der Goldmineralisierung, um geplante

Explorationsbohrungen zu leiten und die Modellierung der Lagerstätte

(Ressource) zu verbessern.

Kiniéro-Goldprojekt, Guinea

* Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) - Lagerstätte Sabali Süd: Ein

dreimonatiges RC-Bohrprogramm wurde mit dem Ziel begonnen, die Tiefe der

Lagerstätte Sabali Süd im zentralen und nördlichen Teil zu erweitern und

Infill-Bohrungen durchzuführen. Das Programm umfasst etwa 115 RC-Bohrlöcher

auf einer Länge von ca. 20.000 Metern und zielt darauf ab, eine erweiterte

angezeigte/abgeleitete Ressource abzugrenzen, um die für 2026 geplanten

Folgebohrungen und Umwandlungsbohrungen zu unterstützen.

* Diamantbohrprogramm - Lagerstätten SGA und NEGD: Die endgültige Planung für

einen Diamantbohrplan, der im Oktober beginnen soll, wurde abgeschlossen.

Das Programm umfasst acht Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca.

3.151 Metern und zielt darauf ab, das Verständnis der Struktur und

Lithologie in der Tiefe zu verbessern. Das Hauptziel besteht darin, eine

potenzielle erste abgeleitete Ressource an frischem Gestein zu definieren,

um eine konzeptionelle Studie zur Planung eines Untertagebergwerks zu

unterstützen.

Exploration in der Nähe der Mine Nampala, Mali

* In der Umgebung der Anlage in Nampala wurden die Explorationsaktivitäten

fortgesetzt, um Optionen für die Aufrechterhaltung, den Ersatz und das

Wachstum zu evaluieren, mit dem Ziel, die Lebensdauer der Mine zu verlängern

und die betriebliche Flexibilität zu verbessern.

UNTERNEHMEN

Kreditlinie von Sprott

Robex unterhält eine vorrangig besicherte Kreditlinie über 130 Millionen US-

Dollar (177,9 Millionen CAD) mit Sprott Resource Lending (US Manager) Corp.

(?Sprott") als Agent und Lead Arranger. Diese dient der Finanzierung des Baus

des Kiniéro-Goldprojekts sowie des Betriebskapitalbedarfs. Die erste Auszahlung

in Höhe von 25 Millionen US-Dollar (34 Millionen CAD) wurde im März 2025

abgeschlossen.

Am 4. September 2025 gab Robex Änderungen an dem Vertrag bekannt, die eine

größere Flexibilität bei der Finanzierung ermöglichen. Gemäß den überarbeiteten

Bedingungen hat Robex nun Zugang zu 90 Millionen US-Dollar der verbleibenden

Kreditlinie, ohne dass die Mansounia-Abbaugenehmigungen oder das Bergbauabkommen

erforderlich sind. Dies umfasste eine sofortige Inanspruchnahme von 30 Millionen

US-Dollar sowie 60 Millionen US-Dollar, die auf einem Konto für Darlehenserlöse

hinterlegt wurden, vorbehaltlich der üblichen Freigabebedingungen. Die

verbleibenden 15 Millionen US-Dollar unterliegen weiterhin dem Erhalt der

Mansounia-Bergbaugenehmigung und des Bergbauabkommens.

Aktualisierung der Kapitalstruktur

Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft stieg von 218.202.805 Aktien zum 30.

Juni 2025 auf 244.079.269 Aktien zum 30. September 2025. Die Aktien sind sowohl

an der ASX (als CDIs) als auch an der TSXV (als Stammaktien) notiert.

Robex hat die Beschleunigung des Verfallsdatums für seine am 27. Juni 2024

ausgegebenen börsennotierten Stammaktien-Kaufoptionsscheine abgeschlossen,

nachdem der Aktienkurs des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden

Handelstagen 3,50 CAD pro Aktie überschritten hatte. Infolgedessen wurde das

Ablaufdatum vom 27. Juni 2026 auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt:

* Im dritten Quartal wurden 25.876.464 Optionsscheine ausgeübt, was einen

Bruttoerlös von 66,0 Millionen CAD generierte.

* Zwischen dem Quartalsende und dem 18. Oktober 2025 wurden weitere

32.249.534 Optionsscheine ausgeübt, wodurch 82,2 Millionen CAD erzielt

wurden.

* Insgesamt wurden vom zweiten Quartal bis zum Ende der Ausübungsfrist

58.125.998 Optionsscheine ausgeübt, was zu einem Bruttoerlös von 148,2

Millionen CAD führte.

* Die verbleibenden 130.006 Optionsscheine wurden nicht ausgeübt und sind am

18. Oktober 2025 verfallen.

----------------------------------------------------------- -------------------

FY25 Guidance Q3 FY25 YTD FY25 Forecast

----------------------------------------------------------- -------------------

Nampala Gold Operation

Gold Production 9,774 Oz 34,401 Oz 46,000 - 48,000 Oz

All-in sustaining cost (AISC) (per

ounce of gold sold) $2,555 $2,318 Â°