GNW-News: Inbetriebnahme gestartet: Kiniéro steuert auf erste Goldproduktion im 4. Quartal 2025 zu

QUÉBEC CITY, Nov. 18, 2025

Highlights:

* Das Inbetriebnahme- und Betriebsteam ist nun vollständig vor Ort am Standort

des Kiniéro-Goldprojekts versammelt, da Robex derzeit die letzten

Vorbereitungen für die erste Goldproduktion im vierten Quartal 2025

durchführt.

* Das erste Erz ist auf der ROM-Lagerfläche eingetroffen; die Bergbauflotte

wird in Kürze vollständig einsatzbereit sein.

* Die Bohrungen zur Kontrolle des Erzgehalts in der Sabali-Mine sind

abgeschlossen.

* Die Rückhalteanlage für Tailings ist nahezu fertiggestellt und wird

bereitstehen, sobald die Erzverarbeitung in der Aufbereitungsanlage beginnt.

* Die Generatoren des Kraftwerks sind installiert und erfolgreich getestet;

die Einspeisung ins Stromnetz kann erfolgen.

* Die Elektroarbeiten und Vorinbetriebnahme in der Aufbereitungsanlage

verlaufen planmäßig entsprechend der priorisierten

Inbetriebnahmeaktivitäten.

* Die Vorinbetriebnahme der Hochspannungs-Schaltanlage ist abgeschlossen; die

Einspeisung ist noch diese Woche geplant.

* Das Kommunikationsnetzwerk der Aufbereitungsanlage wurde installiert, an das

Prozessleitsystem angeschlossen und mit Strom versorgt.

* Das CIL-Motorsteuerzentrum ist in Betrieb, und die Antriebe werden derzeit

funktional getestet.

* Die Tanks von CIL Train A sind mit Wasser gefüllt und stehen nun für

Belastungstests der Rührwerke und Intertank-Siebe bereit.

* Der Antrieb der SAG-Mühle ist installiert und korrekt justiert; der Inching-

Antrieb ist einsatzbereit. Die Installation der Kugelmühle erfolgt im

Anschluss.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Mahl-, Laugungs- und Elutionskreislaufs von

Kiniéro (7. November 2025)

Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (im

Folgenden?Robex" oder das?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt ein

Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort Kiniéro in Guinea,

Westafrika, im November 2025 bekannt. Robex ist auf gutem Weg, die erste

Goldproduktion im vierten Quartal 2025 zu realisieren.

Abbildung 2: Brechanlage für Saprolit (15. November 2025)

Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, sagte:

?Mit jedem Monat rückt das Kiniéro-Projekt seinem Abschluss näher. Es ist

erfreulich, dass die Arbeiten planmäßig und sicher voranschreiten, sodass wir

weiterhin im Zeitplan liegen, um 2025 die erste Goldproduktion zu realisieren."

Die Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage hat nun begonnen und markiert einen

weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur ersten Goldproduktion.

?Die Bohrungen zur Kontrolle des Erzgehalts sind abgeschlossen, und das Erz

wurde zur ROM-Lagerfläche geliefert, bereit für die Zuführung zur Mahlanlage.

Auch die übrigen Projektbereiche befinden sich in der Endphase, sodass die

geplanten Ziele termingerecht erreicht werden können."

?Robex ist vollständig finanziert und bei Fertigstellung der Bauarbeiten für das

Kiniéro-Projekt weiterhin im Budget."

Abbildung 3: Gesamtansicht der Kiniéro-Anlage einschließlich Kraftwerk und

Brennstoffversorgung (15. November 2025)

Robex ist weiterhin einwandfrei positioniert, um den Bau von Kiniéro planmäßig

abzuschließen und die erste Goldproduktion im vierten Quartal 2025 zu

realisieren.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten

?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein

besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage

des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält

diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über

die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten

aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der

ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die

Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der

Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit des Unternehmens, die im Machbarkeitsstudienbericht zum Kiniéro-

Goldprojekt festgelegten Pläne umzusetzen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung

aktualisierter Informationen und in Übereinstimmung mit dem zuvor vom

Unternehmen bekannt gegebenen überarbeiteten Zeitplan; die Fähigkeit des

Unternehmens, die geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme

abzuschließen; das Ausbleiben nachteiliger Bedingungen am Kiniéro-Goldprojekt;

das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben

wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung notwendiger Genehmigungen; dass der

Goldpreis auf einem Niveau bleibt, das das Kiniéro-Goldprojekt wirtschaftlich

rentabel macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin die erforderlichen

Mittel zur Finanzierung seiner Aktivitäten aufzubringen; die Möglichkeit des

Unternehmens, die geschätzten Mineralressourcen und Mineralreserven realisieren

zu können; Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige

Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische sowie wirtschaftliche

Rahmenbedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen derzeit tätig ist und

künftig tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner

Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX") abzuschließen, sowie

den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung; die Erfüllung der

aufschiebenden Bedingungen gemäß dem Darlehensvertrag; den Zugang des

Darlehensnehmers zu den im Darlehensvertrag eingeräumten Finanzierungsmitteln;

und die Verwendung etwaiger Beträge, die der Darlehensnehmer im Rahmen des

Darlehensvertrags erhält, für die vom Unternehmen vorgesehenen Zwecke.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf: das Risiko der Nichterfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die

Inanspruchnahme des Kreditvertrags durch den Kreditnehmer und damit die

Unmöglichkeit, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags

verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko des Unvermögens des

Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende

Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des

Kreditvertrags aufgenommenen Beträge zurückzahlen zu können; das Risiko der

Unfähigkeit der Schuldner im Rahmen des Kreditvertrags, die finanziellen und

sonstigen Auflagen des Kreditvertrags zu erfüllen, was zu einem Ausfallereignis

führen würde; geopolitische Risiken und Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit

den Aktivitäten des Unternehmens in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit

des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, sowie der Möglichkeit von

Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten im

Zusammenhang mit den Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und

Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und

-erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens;

die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko der

Nichterreichung der Produktionsphase des Kiniéro-Goldprojekts (unter anderem

aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der

Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und

Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich

Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, sowie die Auswirkungen dieser

Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens;

Beteiligungen und Lizenzgebühren, die an Dritte zu zahlen sind;

Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des globalen

Finanzsystems; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen

durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten

Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses

Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf

die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen hoher Inflation, wie etwa

höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem

kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit Eigenkapitalfinanzierungen

aufbringt, und dem US-Dollar; das Risiko laufender oder zukünftiger

Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Einschränkungen bei Transaktionen

zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften;

Volatilität des Marktpreises der Stammaktien; steuerliche Risiken,

einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder Steuerfestsetzungen für das

Unternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, Eigentumsrechte sowie die für den

laufenden Betrieb erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten und

aufrechtzuerhalten; Änderungen von Projektparametern oder wirtschaftlichen

Bewertungen, während die Pläne weiter verfeinert werden; das Risiko, dass

tatsächliche Kosten die geschätzten Kosten überschreiten; geologische,

bergbauliche und explorative technische Probleme; Funktionsfehler von Anlagen,

Geräten oder Prozessen entgegen den Erwartungen; Unfälle, Arbeitskonflikte und

weitere branchentypische Risiken des Bergbaus; Verzögerungen bei der Erlangung

behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; Auswirkungen von

Gesundheitskrisen auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des

Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,

einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinschaften in den Ländern, in denen

es tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Anti-Korruptionsgesetze,

Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und verwandte Gesetze

durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko von Konflikten mit

Kleinbergbauern; Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des

Unternehmens von Drittunternehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von

Schlüsselpersonen und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens

zu ausreichender Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen

Verpflichtungen des Unternehmens bezüglich seiner Tailings-Lagerstätten;

Unterbrechungen in der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die üblicherweise mit

Mineralexploration, Goldbergbau, Entwicklungs- und Produktionsprozessen

verbunden sind; wetter- und klimabedingte Probleme; das Risiko von Ausfällen der

Informationstechnologie und Cyberangriffen; das Risiko, dass das Unternehmen die

Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des erwarteten

Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der

Darlehensnehmer keinen Zugang zu den Mitteln der Kreditfazilität erhält oder

erhaltene Beträge nicht für die vom Unternehmen vorgesehenen Zwecke nutzen kann;

und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich gegen alle

potenziellen Risiken seiner Tätigkeiten abzusichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei

helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse

des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten

Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht

geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen, finden Sie im Abschnitt?Risikofaktoren" des

Jahresinformationsberichts des Unternehmens. Dieser ist auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des

Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar. Alle zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich

eingeschränkt.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfb79152-8aa1-4032-9f93-

d9980a5781ab

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaade4ce-6354-40ee-a5c2-

a787411dc9c2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96fb78f2-78e1-4968-9a9b-

a572b5212e80

