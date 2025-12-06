Monument Mining Aktie
GNW-News: Monument gibt erste Ergebnisse aus 16 Bohrlöchern des Erweiterungsbohrprogramms der Selinsing-Mine bekannt
^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") freut
sich, die ersten 16 Bohrergebnisse aus dem ersten Erweiterungsbohrprogramm der
BR/Felda-Mine bekanntzugeben und ein Update zu den Bohraktivitäten zur
Minenerweiterung in der Selinsing-Goldmine bereitzustellen. Die Arbeiten
umfassen die Goldprojekte Selinsing und Buffalo Reef im Bundesstaat Pahang im
Central Gold Belt von Westmalaysia.
Cathy Zhai, President und CEO von Monument Mining, kommentierte:?Wir sind sehr
zufrieden und zuversichtlich mit den ersten 16 Analyseergebnissen aus dem
Explorationsbohrprogramm in den anvisierten potenziellen Erweiterungszonen der
Mine, einschließlich der Bereiche außerhalb der Grubenhüllen von Buffalo
Reef/Felda (BR/Felda-Mine-Erweiterungsbohrungen) sowie der Grubenhüllen von
Selinsing (Selinsing-Mine-Erweiterungsbohrungen). Diese Zonen umfassen alle
derzeit definierten Ressourcen (www.SedarPlus.ca: NI 43-101 Technical Report
'Selinsing Gold Sulphide Project', 31. Januar 2019) (die Zielgebiete für eine
mögliche Minenerweiterung). Ziel des Erweiterungsbohrprogramms ist es, die
Goldressourcen zu erhöhen und potenziell die Lebensdauer der Selinsing-Goldmine
zu verlängern."
Das Zielgebiet der BR/Felda-Mine-Erweiterung umfasst eine Fläche von 115 Acres
und bildet die Grundlage für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der
derzeit definierten Mineralressourcen, was, vorbehaltlich weiterer Studien,
künftige LOM-Planungen unterstützen könnte (Abbildung 1). Ein erfolgreicher
Abschluss der aktuellen Bohrungen könnte das Potenzial haben, eine Erweiterung
der Grube bei Buffalo Reef/Felda zu unterstützen.
Die Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025.
Bislang wurden 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.952 m abgeschlossen.
Abbildung 1. Planansicht von Buffalo Reef Central mit Darstellung der LOM-
Grubenhüllen sowie der Grundfläche der erweiterten Grubenhülle.
HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS
Die ersten siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher des Erweiterungsbohrprogramms bei
Buffalo Reef/Felda wurden abgeschlossen. Hohe Goldgehalte in den
Analyseergebnissen wurden zurückgemeldet.
* Für sechzehn (16) Bohrlöcher liegen Analyseergebnisse vor; die Ergebnisse
aus elf (11) Bohrlöchern stehen noch aus.
* Zu den wichtigsten Highlights gehören:
* MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au
ab 2 m und
6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m
* MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und
1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m
* MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m
* MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich
5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m
* MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und
8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m
* MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m
Das Erweiterungsbohrprogramm umfasst insgesamt 118 geplante Bohrlöcher über
17.477 m, bestehend aus 109 Bohrlöchern über 15.377 m im Buffalo-Reef-
Goldprojekt und in den Erweiterungszonen der Felda-Mine (Buffalo Reef/Felda Mine
Expansion Drilling). Darüber hinaus sollen neun (9) Bohrlöcher über 2.100 m im
Erweiterungszielgebiet des Selinsing-Goldprojekts (Selinsing Mine Expansion
Drilling) niedergebracht werden, um die Einfall- und Streichrichtungsausdehnung
der mineralisierten Struktur zu testen und damit eine wichtige Orientierung für
zukünftige Arbeiten zu liefern.
Monument hat ein Budget von 2,5 Millionen USD vorgesehen, um beide
Erweiterungsbohrprogramme abzuschließen, mit dem Ziel einer vollständigen
Fertigstellung bis Ende Juni 2026. Die Bohrungen zur Minenerweiterung sollen bis
März 2026 abgeschlossen sein, wobei die endgültigen Analyseergebnisse bis Ende
Juni 2026 erwartet werden.
Der Erfolg des Bohrprogramms könnte potenziell zur Entwicklung eines
großflächigen Tagebaus führen. Das Bohrprogramm zur Minenerweiterung,
einschließlich der Bohrstrategie sowie der Priorisierung der Zielgebiete und
Bohransätze, wird eng überwacht und regelmäßig überprüft und kann entsprechend
angepasst werden.
ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA
Für das Erweiterungsbohrprogramm der Mine Buffalo Reef/Felda sind insgesamt 109
Bohrlöcher über 15.377 m geplant (Tabelle 1) (Abbildung 2 und Abbildung 3) und
gliedern sich in Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m sowie Phase 2 mit 36
Bohrlöchern über 5.012 m.
Abbildung 2. Planansicht von Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4), welche
die vorgeschlagenen und bereits abgeschlossenen Bohransatzpunkte des
Erweiterungsbohrprogramms für die Mine Buffalo Reef/Felda sowie die bislang
eingegangenen Analyseergebnisse zeigt. Die Bohrungen werden in der Regel
orthogonal zu der jeweils anvisierten geologischen Zone durchgeführt.
Abbildung 3. Längsschnitt A-A durch Buffalo Reef Central, der die in den
Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und
Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.
Aktueller Fortschritt
Siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher über insgesamt 2.952 m (Tabelle 2) wurden
bislang abgeschlossen; bei elf (11) dieser Bohrlöcher stehen die
Analyseergebnisse noch aus. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend
(Abbildung 2, Tabelle 3), da mineralisierte Goldabschnitte sowohl im
Zwischenbereich zwischen BRC3 und BRC4 als auch außerhalb des aktuellen
geologischen Modells identifiziert wurden. Der Schwerpunkt der Bohrungen und der
anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um den laufenden Minenbetrieb nicht zu
beeinträchtigen.
Der Bohrfortschritt wurde inzwischen beschleunigt. Zuvor lag der Bohrfortschritt
wie erwartet hinter dem Zeitplan, da ein Bohrgerät zur Priorisierung der
Gehalts-Kontrollaktivitäten umdisponiert wurde. Zwei zusätzliche
Diamantbohrgeräte wurden inzwischen von einem örtlichen Auftragnehmer
bereitgestellt und Ende November 2025 für die Bohrarbeiten in Betrieb genommen.
Ein aktualisiertes geologisches Modell, eine überarbeitete Ressourcenschätzung
und eine aktualisierte Ressourcenmeldung werden folgen, mit dem Ziel einer
Fertigstellung bis Oktober 2026.
Zur Unterstützung bei der Ausarbeitung des Bohrprogramms zur Minenerweiterung
nutzte das Unternehmen eine erweiterte Grubenhülle, die aus einer
Optimierungsstudie für den Tagebau der Projekte Selinsing und Buffalo Reef
abgeleitet wurde. Die Grubenhülle wurde erstellt, indem räumliche
Einschränkungen, wie z.B. durch Infrastruktur, entfernt wurden, um eine
erweiterte Grubenhülle um die Mineralressourcen des Projekts zu modellieren. Die
erweiterte Grubenhülle umfasst Bereiche außerhalb des aktuellen LOM, die das
Potenzial aufweisen, zusätzliche Mineralressourcen zu generieren und,
vorbehaltlich weiterer Studien, künftige LOM-Planungen unterstützen könnten.
Der Bohransatz in zwei Phasen ist nachfolgend dargestellt.
Buffalo Reef/Felda - Erweiterungsbohrungen - Phase 1
Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m ist in Abbildung 2 dargestellt.
Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert
sich auf die Zielgebiete der Minenerweiterung, um das Potenzial zur Ausweitung
der derzeit definierten Mineralressourcen zu bewerten, was vorbehaltlich
weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Dies erfolgt über
die aktuellen LOM-Grubenhüllen bei Buffalo Reef/Felda hinaus (Abbildung 3), wie
nachfolgend definiert:
1. Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC3) und Buffalo Reef
Central (BRC4), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb
bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.
2. Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC2) und Buffalo Reef
Central (BRC3), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb
bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.
3. Einfallerweiterung von Buffalo Reef Central (BRC4), Mineralisierung
außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an die
erweiterte Grubenhülle.
4. Strukturelle Erweiterung von Buffalo Reef Central (BRC2) und Step-out-
Bohrungen, außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an
die erweiterte Grubenhülle.
Die Zwischenbereiche zwischen den Gruben BRC2 und BRC3 (Abbildung 4) sowie
zwischen BRC3 und BRC4 gelten weiterhin als aussichtsreich für Mineralisierung
in geringer Tiefe. Dennoch ist dieser Bereich noch nicht entwickelt und
erfordert zusätzliche Bohrungen, um die geologische Modellierung zu verbessern
und die aktuellen Mineralressourcen potenziell zu erweitern.
Beobachtungen aus den Bohrergebnissen, die nach der Ressourcenmodellierung 2016
gewonnen wurden, zeigen eine Fortsetzung der hochgradigen Goldmineralisierung im
Zwischenbereich BRC2/BRC3 sowie im Zwischenbereich BRC3/BRC4. Zudem weist eine
mögliche Steilstellung des Erzkörpers entlang der östlichen Scherzone auf eine
potenzielle Einfallerweiterung hin.
Die Goldmineralisierung in BRC2, BRC3 und BRC4 ist in zwei Hauptscherstrukturen
- einer westlichen und einer östlichen - zu finden (Abbildung 5), die sich
entlang des Streichens und in Einfallrichtung aufweiten und verjüngen. Das große
Volumen hochgradiger Goldmineralisierung ist entlang des Knicks der Scherzone
angereichert oder durch Antiformen oder andere Querstrukturen in der Tiefe
strukturell kontrolliert eingeschlossen wird.
Abbildung 4. Typischer Querschnitt durch den Zwischenbereich zwischen Buffalo
Reef Central Grube 2 und Grube 3 bei 3650 mN, Blickrichtung nach Norden (80 m
breites Fenster; Hinweis auf die begrenzte Bohrdichte).
Abbildung 5: Darstellung der goldmineralisierten Domänen (tatsächlich abgebaute
Erze bei mRL500, mRL475 und mRL450), die innerhalb der westlichen und östlichen
Scherstrukturen in BRC2, BRC3 und BRC4 beherbergt sind.
Buffalo Reef Erweiterungsbohrungen - Phase 2
Das Bohrprogramm der Phase 2 bei Buffalo Reef konzentriert sich auf Zielgebiete
der Minenerweiterung, die das Potenzial aufweisen, neue mineralisierte Zonen
sowie strukturelle und Einfallerweiterungen der Mineralisierung außerhalb der
erweiterten Grubenhülle zu definieren (Abbildung 3).
Für Phase 2 sind insgesamt 36 Bohrlöcher über 5.012 m geplant, um die aktuellen
Mineralressourcen zu erweitern, insbesondere in den Zwischenbereichen sowie
unterhalb der bestehenden Gruben BRC2, BRC3 und BRC4 von Buffalo Reef, außerhalb
der erweiterten Grubenhülle.
Die Bohrprogramme werden von den eigenen Bohrteams und mit unternehmenseigenem
Gerät von Monument durchgeführt, überwiegend mittels PQ- (groß) und HQ- (mittel)
Diamantbohrtechnik, ergänzt durch geringfügige RC-Bohrungen. Diese Technik
liefert kontinuierliche Gesteinsproben, die anschließend untersucht werden, um
den Mineralgehalt, die Gesteinsarten und die geologischen Strukturen zu
analysieren. Die gesamte Länge jedes Bohrlochs wird als Halbkern beprobt. Um den
geplanten Fertigstellungstermin einzuhalten, wurden Mitte November 2025 zwei
zusätzliche externe Bohrgeräte eingesetzt, sodass insgesamt vier Bohrgeräte für
das Minenerweiterungsprogramm zur Verfügung stehen.
Im Zwischenbereich BRC3/BRC4 wurde eine flach liegende, oberflächennahe
Goldmineralisierung angetroffen in:
* MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2
m und
6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m
* MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m
Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen
nicht die wahren Mächtigkeiten dar.
Der Schnittpunkt in MBRDD611 liegt 20 m entlang des Streichens einer zuvor
modellierten Goldstruktur. Der in MBRRC579 durchteufte Abschnitt stellt eine
isolierte Mineralisierung im Hangenden (FW) der modellierten Erzstrukturen dar.
Beide Schnittpunkte liegen außerhalb des aktuellen geologischen Modells; die
Ergebnisse werden weiterhin ausgewertet, um ihre Auswirkungen vollständig zu
verstehen.
Fünf (5) Bohrlöcher, die im Rahmen der Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef
niedergebracht wurden (Abbildung 2), lieferten positive Ergebnisse:
* MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und
1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m
* MBRRCDD02: kein signifikantes Ergebnis
* MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m
* MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich
5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m
* MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und
8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m
Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen
nicht die wahren Mächtigkeiten dar.
MBRRCDD01 durchteufte eine Mineralisierung außerhalb und entlang des Streichens
der zuvor modellierten Goldstruktur. MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 (Abbildung
6) bestätigten vorhandene, jedoch bislang unzureichend bebohrte Goldstrukturen.
Die Identifizierung von Goldunzen innerhalb der Zwischenzone würde es
ermöglichen, die Gruben zu verbinden und zu erweitern, was vorbehaltlich
weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Die angegebenen
Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren
Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die
geologische Modellierung abgeschlossen ist.
Für die Bohrungen MBRDD612, MBRDD615, MBRDD616, MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612,
die den Zwischenbereich BRC2/BRC3 testen, sowie für MBRDD614, MBRRC580 und
MBRRC581, die den Zwischenbereich BRC3/BRC4 testen, stehen die Analyseergebnisse
noch aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.
Abbildung 6. Querschnitt durch Buffalo Reef Central Grube 3 bei 3880 mN,
Blickrichtung nach Norden (40 m breites Fenster), mit Darstellung der
historischen Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen MBRDD600, MBRDD601 und
MBRDD602 sowie der 2 Hauptmineralisierungsziele, die mit der östlichen und
westlichen Scherzone in Zusammenhang stehen.
SELINSING - ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM
Das Erweiterungsbohrprogramm für Selinsing umfasst 9 Bohrlöcher über insgesamt
2.100 m (Tabelle 4) und gliedert sich in Phase 1 mit 3 Bohrlöchern über 480 m
sowie Phase 2 mit 6 Bohrlöchern über 1.620 m.
Selinsing - Phase 1
Das Bohrprogramm in Selinsing wird die hochgradige Tiefenerweiterung sowie
lokale Erweiterungen der modellierten Goldstrukturen innerhalb der erweiterten
Grubenhülle von Selinsing testen. Das Programm umfasst 3 Bohrlöcher mit einer
Gesamtlänge von 480 m.
Die historische Goldproduktion und die verbleibenden Mineralressourcen in
Selinsing konzentrieren sich überwiegend rund um die Grube Selinsing 4
(Abbildung 7). Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen, und durch
Verfeinerungen der interpretierten strukturellen Ausrichtung der Erzbereiche
(beschrieben in der vorherigen Pressemitteilung vom 7. Juli 2025[1]) konnten
verbesserte Bohrziele definiert werden, um potenzielle Streicherweiterungen des
Lagerstättenkörpers wirksamer zu testen.
Abbildung 7. Darstellung des historisch abgebauten Erzes in den Gruben Selinsing
4, 5 und 6 sowie der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung.
Die Überarbeitung und Aktualisierung der derzeitigen Selinsing-Mineralressource
wird derzeit untersucht und wird die mittel- und langfristige
Minenentwicklungsstrategie für das Selinsing-Goldprojekt maßgeblich
beeinflussen.
Selinsing - Phase 2
Ein erstes Bohrprogramm mit 6 Bohrlöchern über insgesamt 1.620 m wurde geplant,
um die Fortsetzung in Einfall- und Streichrichtung der schergebundenen
Goldmineralisierung außerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing zu
testen. Abhängig von den Bohrergebnissen werden weitere Folgebohrungen
durchgeführt, um die Ressource außerhalb der erweiterten Tagebaugrenze
weiterzuentwickeln.
Das Bohrprogramm (Buffalo Reef und Selinsing) soll bis Juni 2026 vollständig
abgeschlossen sein. Die Verfeinerung des Mineralisierungsmodells und seiner
Interpretation wird ein fortlaufender Prozess sein, um die
Ressourcenaktualisierung zu unterstützen, deren Veröffentlichung für Oktober
2026 vorgesehen ist.
Bohrungen, Analytik und QA/QC
Das unternehmensinterne Bohrteam von Monument wurde wieder zusammengestellt und
durch zwei generalüberholte Desco-SP-6500SA-Bohrgeräte (Kapazität bis 350 m
Tiefe) unterstützt. Eines der Bohrgeräte wird mit einem Mehrzweck-Bohrkopf
ausgestattet, der einen Wechsel zwischen Reverse-Circulation- (?RC") und
Diamantbohrungen (?DD") ermöglicht. Zwei zusätzliche externe Bohrgeräte wurden
eingesetzt, um die Einhaltung des Zeitplans zu unterstützen.
Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen
von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ
(Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.
Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären
Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände
verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die
Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.
Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang,
Selangor, übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q)
sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht.
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa
alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt.
Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in
die Microsoft?Access?Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden
überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS
vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem
Trushot?Digital?Downhole?Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten
werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden alle
30-40?m durchgeführt.
Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst
und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die
Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1?m?Abschnitts ermittelt. Die
geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie,
Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide
usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.
Tabelle 1. Bohrlochansätze für die geplante Buffalo?Reef-
/Felda?Minen?Erweiterungsbohrung
+------------+-----------------+ |
|Minenraster | MRSO | |
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|Bohrloch-ID|Ost|Nord|RL |Ost |Nord |RL |Tiefe (m)|Azimut|Dip|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|1 |707|4760|512|421209|472801|120|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|2 |685|4760|514|421187|472798|123|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|3 |662|4760|509|421165|472795|118|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|4 |712|4800|497|421208|472842|105|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|5 |690|4800|497|421186|472839|106|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|6 |668|4800|496|421165|472836|104|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|7 |707|4839|494|421198|472879|103|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|8 |680|4839|496|421172|472876|104|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|9 |657|4839|499|421149|472872|107|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|10 |600|4760|513|421103|472786|122|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|11 |577|4760|514|421080|472783|123|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|12 |574|4800|498|421071|472822|106|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|13 |596|4800|498|421094|472826|106|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|14 |659|3997|448|421268|472039|56 |120 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|15 |667|3620|514|421328|471667|122|140 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|16 |630|3820|450|421265|471860|58 |65 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|17 |645|3820|450|421279|471862|58 |100 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|18 |794|3840|496|421424|471903|104|200 |270 |-55|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|19 |792|3860|498|421419|471922|106|205 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|20 |636|3900|450|421259|471940|58 |85 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|21 |765|3980|497|421376|472037|105|185 |270 |-55|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|22 |634|4020|445|421241|472058|53 |70 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|23 |634|4020|445|421240|472058|53 |90 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|24 |625|4040|445|421229|472077|53 |50 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|25 |721|4100|492|421315|472150|101|145 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|26 |710|4300|470|421277|472346|78 |130 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|27 |732|4300|470|421298|472349|78 |130 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|28 |767|4320|475|421330|472374|83 |220 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|29 |772|4340|475|421332|472395|83 |230 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|30 |683|4360|465|421242|472402|73 |100 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|31 |720|4360|465|421278|472407|73 |145 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|32 |793|4360|476|421350|472417|84 |208 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|33 |734|4400|467|421286|472449|76 |150 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|34 |775|4400|471|421327|472454|79 |190 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|35 |821|4400|475|421372|472461|83 |230 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|36 |728|4420|465|421278|472468|73 |140 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|37 |793|4420|471|421342|472477|80 |190 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|38 |727|4460|465|421270|472507|73 |135 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|39 |787|4460|473|421330|472516|81 |160 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|40 |831|4460|476|421374|472522|84 |205 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|41 |791|4500|475|421328|472556|84 |160 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|42 |712|4520|465|421248|472565|73 |120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|43 |767|4520|470|421302|472572|78 |156 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|44 |800|4540|475|421332|472597|84 |200 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|45 |786|4560|470|421315|472614|79 |175 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|46 |680|4600|467|421205|472639|75 |102 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|47 |786|4600|473|421310|472654|81 |135 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|48 |673|4620|470|421195|472658|78 |70 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|49 |676|4660|470|421192|472698|78 |78 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|50 |680|4680|478|421194|472718|86 |80 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|51 |750|4680|481|421262|472728|89 |80 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|52 |627|3126|500|421358|471172|108|180 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|53 |691|3600|510|421355|471650|119|125 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|54 |840|4300|495|421405|472364|104|210 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|55 |747|3466|494|421430|471526|102|230 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|56 |651|3640|519|421310|471684|127|150 |270 |-70|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|57 |771|3466|497|421453|471530|105|250 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|58 |798|3840|497|421427|471903|105|220 |270 |-70|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|59 |705|3740|505|421350|471791|113|200 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|60 |666|3700|518|421316|471746|126|200 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|61 |757|3420|491|421446|471482|99 |215 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|62 |639|3920|450|421259|471960|58 |100 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|63 |662|4060|451|421263|472102|59 |80 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|64 |677|3860|450|421306|471906|59 |120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|65 |641|4060|450|421241|472099|58 |80 |270 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|66 |351|2955|522|421109|470965|131|120 |270 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|67 |458|2980|523|421212|471004|131|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|68 |564|3688|550|421218|471720|158|50 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|69 |554|3708|550|421205|471738|158|50 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|70 |580|3780|550|421221|471813|158|60 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|71 |592|3803|450|421229|471838|58 |50 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|72 |606|3812|450|421242|471849|59 |50 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|73 |780|4017|495|421385|472076|103|220 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|74 |588|4147|550|421177|472178|158|80 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|75 |673|4163|550|421259|472205|158|150 |270 |-55|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|76 |707|4151|550|421295|472199|158|160 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|77 |589|4177|550|421174|472207|158|100 |270 |-55|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|78 |683|4190|496|421265|472234|104|150 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|79 |735|4193|496|421316|472244|104|180 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|80 |641|4200|496|421222|472238|104|130 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|81 |601|4205|496|421182|472238|104|110 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|82 |757|3500|499|421435|471561|107|230 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|83 |779|3821|499|421412|471882|107|200 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|84 |757|3380|490|421452|471442|99 |230 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|85 |623|3920|450|421244|471958|58 |80 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|86 |619|3997|445|421229|472034|54 |100 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|87 |769|4040|494|421371|472097|102|140 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|88 |731|3500|494|421409|471557|102|210 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|89 |761|3801|501|421397|471860|109|200 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|90 |686|3720|512|421334|471769|120|200 |270 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|91 |647|3660|521|421303|471704|130|150 |270 |-80|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|92 |707|3540|494|421380|471593|102|210 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|93 |741|3780|504|421380|471836|112|200 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|94 |786|3380|492|421480|471446|100|250 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|95 |646|3680|522|421300|471724|130|120 |270 |-70|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|96 |640|3940|450|421258|471980|58 |100 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|97 |730|3540|499|421402|471597|108|230 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|98 |726|3765|506|421367|471819|114|200 |270 |-80|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|99 |784|3420|493|421472|471485|101|250 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|100 |618|3940|450|421236|471977|58 |80 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|101 |650|3960|450|421264|472001|59 |120 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|102 |628|3960|450|421243|471998|58 |100 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|103 |622|3880|450|421248|471918|58 |100 |270 |-70|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|104 |626|4074|550|421225|472111|158|70 |270 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|105 |595|4040|445|421199|472073|53 |50 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|106 |645|3860|450|421273|471902|58 |100 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|107 |656|3900|450|421279|471943|59 |90 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|108 |786|4239|496|421360|472296|104|53 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|109 |786|4240|496|421360|472297|104|240 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
Tabelle 2. Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher.
+------------------+-------------------+ |
| Minenraster | MRSO | |
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| |Bohrloch-| | | | | | |Tiefe| | |Azimut|Azimut| |
| |ID |Ost |Nord |RL |Ost |Nord |RL |(m) |Methode |Größe|(Mine)|(RSO) |Dip |
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|1 |MBRRCDD01|627 |3126 |500 |421358|471172|108.4|171.9|RC/Diamant|HQ |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|2 |MBRRCDD02|458 |2980 |522 |421212|471004|130.7|122.5|RC/Diamant|HQ |265(0)|257(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|3 |MBRRC579 |589 |4177 |496 |421174|472207|104.3|84.0 |RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|4 |MBRDD600 |656 |3900 |450 |421279|471943|58.7 |90.6 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|5 |MBRDD601 |645 |3860 |450 |421273|471901|58.3 |100.2|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|6 |MBRDD602 |621 |3880 |450 |421248|471918|58.2 |101.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|7 |MBRDD603 |707.4|4151.5|492.5|421294|472199|100.7|125.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|8 |MBRDD604 |771.9|4040.6|493.5|421374|472098|101.7|140.1|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|9 |MBRDD605 |673.4|4162.8|495.8|421259|472205|104.0|183.9|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|10|MBRDD606 |625.9|4074.3|455.1|421225|472111|63.3 |71.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|11|MBRDD607 |554.4|3707.8|484.9|421205|471738|93.1 |50.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|12|MBRDD608 |564.3|3687.6|485.3|421218|471720|93.5 |50.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|13|MBRDD609 |580.4|3779.9|455.2|421221|471813|63.4 |62.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|14|MBRDD610 |786.0|4238.9|495.6|421360|472296|103.8|53.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|15|MBRDD611 |640.4|4200.1|495.8|421221|472238|104.0|130.9|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|16|MBRDD612 |600.9|4205.4|496.0|421182|472237|104 |110.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|17|MBRDD613 |682.7|4189.4|495.8|421265|472233|104.0|150.7|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|18|MBRDD614 |734.1|4193.7|495.6|421315|472244|104 |180.3|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|19|MBRDD615 |786.7|3861.6|497.5|421414|471923|106 |180.6|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|20|MBRDD616 |779.4|3849.7|497.7|421408|471910|106 |206.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|21|MBRRC578 |351.5|2955.2|522.4|421109|470965|131 |60.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|22|MBRRC581 |787.2|4240.2|495.7|421361|472298|103.8|84.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|23|MBRRC580 |588.5|4147.4|485.7|421177|472178|93.9 |80.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|24|MBRRC610 |606.5|3811.9|450.4|421242|471849|59 |50.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|25|MBRRC611 |592.3|3803.2|450.3|421229|471838|58 |50.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
| | | | | | | | | | |102 | | | |
|26|MBRRC612 |630.4|3820.0|450.6|421265|471860|59 |60 |RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
|27|MBRDD617 |763.3|3981.4|496.7|421374|472038|105 |200.4|DD |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|
+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+
Tabelle 3. Tabelle der Analyseergebnisse für bisher abgeschlossene Bohrungen
(die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Bohrlochlängen und stellen
nicht die wahren Mächtigkeiten dar Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt,
sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.)
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| |Von |Bis | | | |
|Bohrloch-ID|(m) |(m) |Breite (m)|Abschnitt |Kommentar |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |2,01?g/t Au & | |
| | | | |0,47?%?Sb und | |
| | | | | | |
| |149 |154 |5 |1,14?g/t Au & |Buffalo Reef |
|MBRRCDD01 |160 |161 |1 |0,2?%?Sb |South?Erweiterung |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |Kein signifikantes |Buffalo Reef- |
|MBRRCDD02 | | | |Ergebnis |Erweiterung |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |0,86?g/t Au | |
| | | | |beinhaltet | |
| | | | |1?m?@?1,41?g/t Au ab | |
| | | | |2?m, | |
| | | | |6?m?@?1,9?g/t Au ab | |
| | | | |8?m, | |
| | | | |2?m?@?0,94?g/t Au ab | |
| | | | |17?m, | |
| | | | |1?m?@?1,13?g/t Au ab | |
|MBRRC579 |2 |24 |22 |22?m |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |3,42?g/t Au & |Buffalo Reef- |
|MBRDD600 |55 |59 |4 |0,49?%?Sb |Erweiterung |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |4,79?g/t Au & | |
| | | | |0,61?%?Sb beinhaltet | |
| | | | |5?m?@?6,33?g/t Au & |Buffalo Reef- |
|MBRDD601 |43 |50 |7 |0,79?%?Sb ab 45?m |Erweiterung |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |1,82?g/t Au & | |
| | | | |0,61?%?Sb und | |
| | | | | | |
| | | | |2,17?g/t Au & | |
| | | | |0,30?%?Sb beinhaltet | |
| |22 |25 |3 |3?m?@?3,36?g/t Au & |Buffalo Reef- |
|MBRDD602 |26 |34 |8 |0,58?%?Sb ab 26?m |Erweiterung |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| |53 |54 |1 |3,96?g/t Au und | |
|MBRDD603 |121 |124 |3 |1,71?g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |3,19?g/t Au & | |
| | | | |0,50?%?Sb beinhaltet | |
| | | | |2?m?@?5,60?g/t Au & | |
|MBRDD604 |99 |103 |4 |0,72?%?Sb ab 100?m |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |Kein signifikantes | |
|MBRDD605 | | | |Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |1,23?g/t Au & | |
| | | | |0,19?%?Sb und | |
| | | | | | |
| |36.7|45.7|9 |0,83?g/t Au & | |
|MBRDD606 |53.3|57.4|4.1 |0,10?%?Sb |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |Kein signifikantes | |
|MBRDD607 | | | |Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |Kein signifikantes | |
|MBRDD608 | | | |Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |Kein signifikantes | |
|MBRDD609 | | | |Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |Kein signifikantes | |
|MBRDD610 | | | |Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |4,66?g/t Au & | |
|MBRDD611 |6.9 |9.9 |3 |1,28?%?Sb |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRDD612 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | |Kein signifikantes | |
|MBRDD613 | | | |Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRDD614 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRDD615 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRDD616 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | | |Buffalo Reef- |
|MBRDD617 | | | |Ergebnisse stehen aus|Erweiterung |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
| | | | | |Buffalo Reef- |
|MBRRC578 | | | |Ergebnisse stehen aus|Erweiterung |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRRC581 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRRC580 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC3/BRC4-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRRC610 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRRC611 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
|MBRRC612 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |
+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+
Tabelle 4. Bohrlochansätze für die geplante Selinsing?Erweiterungsbohrung
+-------------+-----------------+ |
| Minenraster | MRSO | |
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|Bohrloch-ID|Ost |Nord|RL |Ost |Nord |RL |Tiefe (m)|Azimut|Dip|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|1 |1064|1930|492|421959|470049|100|380 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|2 |998 |1880|494|421900|469990|102|380 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|3 |922 |2110|498|421792|470207|106|160 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|4 |970 |2090|492|421843|470194|100|160 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|5 |1001|2050|494|421879|470159|102|160 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|6 |1003|1840|494|421911|469951|102|380 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|7 |695 |1580|521|421642|469651|129|160 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|8 |669 |1580|517|421616|469647|126|160 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|9 |719 |1580|520|421666|469654|128|160 |270 |-60|
+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+
Referenzen
[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at
Selinsing Gold Mine (7. Juli 2025).
Erklärung der qualifizierten Person
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen
basieren auf Daten, die von Herrn Mark Shelverton BSc (Hons), Chief Managing
Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Er ist
Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine qualifizierte Person
im Sinne von NI?43?101.
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in
Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in
Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige
Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer
Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen
beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu
den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung,
einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der
benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.
Cathy Zhai, President und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 -1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada
WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com oder von:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine
historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf
seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase
bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,
Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff
von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den
Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und
Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im
Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen
wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",
?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft
nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.
Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,
Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden
?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren
Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften
wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere
Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,
Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten
sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von
Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem
Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und
des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im
Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu
beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die
der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der
Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet
wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro
Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben
generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere
Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und
Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des
Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen
Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;
Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der
Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und
der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und
alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige
Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,
treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass
Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann
keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als
zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse
erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser
sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen
legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
