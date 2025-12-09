GNW-News: Monument Mining gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt

^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") freut

sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung (die?AGM") bekannt zu geben,

die am 8. Dezember 2025 in Vancouver, British Columbia, stattfand.

Das Unternehmen verzeichnete mit 43,23 % der abgegebenen Stimmen eine

Rekordbeteiligung an der Hauptversammlung. Die in der Informationsbroschüre vom

27. Oktober 2025 vorgeschlagenen Beschlüsse wurden mit jeweils mehr als 95% "Ja-

Stimmen" angenommen, darunter: Festlegung der Anzahl der Vorstandsmitglieder für

das kommende Jahr auf fünf, nämlich Graham Dickson, Cathy Zhai, Zaidi Harun,

Dato' Sia Hok Kiang und Jean-Edgar de Trentinian, sowie Ernennung von Davidson

and Company LLP als Wirtschaftsprüfer.

Graham Dickson, Vorsitzender der Versammlung, erklärt:?2025 ist ein Meilenstein

für das Unternehmen, das sich durch eine erhebliche Steigerung des Shareholder

Value und robuste operative Erfolge auszeichnet. Mit Blick auf das Geschäftsjahr

2026 bleibt unser Team weiterhin bestrebt, unsere Mineralvorkommen zu

erschließen und zu erweitern, um den Wert des Unternehmens für alle Stakeholder

zu steigern. Wir möchten uns herzlich bei allen Aktionären bedanken, die an der

diesjährigen Versammlung teilgenommen und abgestimmt haben."

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Informationsrundschreiben

von Monument, das auf SEDAR (www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca))

verfügbar ist, oder auf unserer Website unter www.monumentmining.com

(http://www.monumentmining.com).

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in

Malaysia und des Murchison-Goldprojekts im Gebiet Murchison in Westaustralien

ist. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in

Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben

Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 280 Mitarbeiter

und verpflichtet sich zu höchsten Standards im Umweltmanagement, in der sozialen

Verantwortung sowie in Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die

umliegenden Gemeinden.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder kontaktieren Sie:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der

Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet

wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro

Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben

generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere

Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und

Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des

Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen

Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;

Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der

Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und

der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und

alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige

Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,

treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann

keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser

sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

