Monument Mining Aktie
WKN DE: A0MSJR / ISIN: CA61531Y1051
|
12.12.2025 18:35:38
GNW-News: Monument gibt Sonderausschüttung bekannt
^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY; FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") gibt
bekannt, dass der Vorstand eine Sonderdividende in Höhe von zwei Cent (0,02 $)
pro Stammaktie für alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien beschlossen
hat. Die Dividende wird am 19. Januar 2026 an jene Aktionäre ausgezahlt, die zum
Handelsschluss am 5. Januar 2026 im Aktienregister geführt werden.
Frau Zhai, CEO und President des Unternehmens, kommentierte dies wie folgt:?Wir
begrüßen die Entscheidung des Vorstands, eine Sonderdividende auszuschütten. Sie
unterstreicht unser Engagement gegenüber unseren Aktionären und spiegelt die
starke Performance wider, die wir durch die konsequente Umsetzung unserer
Geschäftsstrategien erreicht haben. Mein Dank gilt zudem dem Vorstand für seine
Führung, unserem Managementteam und allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz sowie
unseren Stakeholdern für ihre anhaltende Unterstützung. Ich freue mich darauf,
gemeinsam unser zukünftiges Wachstum und unseren Erfolg weiter voranzutreiben."
Für kanadische Einkommensteuerzwecke ist diese Dividende als?berechtigte
Dividende" ausgewiesen.
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in
Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in
Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige
Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer
Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen
beschäftigt in beiden Regionen rund 270 Mitarbeitende und setzt sich für höchste
Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung -
einschließlich Gesundheit und Sicherheit für die Belegschaft und die umliegenden
Gemeinden - sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung ein.
Cathy Zhai, President und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 - 1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com/) oder kontaktieren Sie:
Telefon: +1-604-638-1661 x102
Richard Cushing, MMY Vancouver rcushing@monumentmining.com
(mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss In Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als?zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten
darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie?erwartet",
?plant",?geht davon aus",?glaubt",?vermutet",?beabsichtigt",?schätzt",
?prognostiziert",?zielt ab",?potenziell" und ähnlichen Ausdrücken
gekennzeichnet oder darauf hinweisen, dass Ereignisse oder Bedingungen
?eintreten werden",?eintreten würden",?eintreten könnten" oder?eintreten
sollten". Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und
die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in
diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen, gehören unter anderem Marktpreise, Abbau- und
Explorationsergebnisse, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen
sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem
Vorbehalt. Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!