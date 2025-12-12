GNW-News: Monument gibt Sonderausschüttung bekannt

^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY; FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") gibt

bekannt, dass der Vorstand eine Sonderdividende in Höhe von zwei Cent (0,02 $)

pro Stammaktie für alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien beschlossen

hat. Die Dividende wird am 19. Januar 2026 an jene Aktionäre ausgezahlt, die zum

Handelsschluss am 5. Januar 2026 im Aktienregister geführt werden.

Frau Zhai, CEO und President des Unternehmens, kommentierte dies wie folgt:?Wir

begrüßen die Entscheidung des Vorstands, eine Sonderdividende auszuschütten. Sie

unterstreicht unser Engagement gegenüber unseren Aktionären und spiegelt die

starke Performance wider, die wir durch die konsequente Umsetzung unserer

Geschäftsstrategien erreicht haben. Mein Dank gilt zudem dem Vorstand für seine

Führung, unserem Managementteam und allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz sowie

unseren Stakeholdern für ihre anhaltende Unterstützung. Ich freue mich darauf,

gemeinsam unser zukünftiges Wachstum und unseren Erfolg weiter voranzutreiben."

Für kanadische Einkommensteuerzwecke ist diese Dividende als?berechtigte

Dividende" ausgewiesen.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt in beiden Regionen rund 270 Mitarbeitende und setzt sich für höchste

Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung -

einschließlich Gesundheit und Sicherheit für die Belegschaft und die umliegenden

Gemeinden - sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com/) oder kontaktieren Sie:

Telefon: +1-604-638-1661 x102

Richard Cushing, MMY Vancouver rcushing@monumentmining.com

(mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss In Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als?zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten

darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie?erwartet",

?plant",?geht davon aus",?glaubt",?vermutet",?beabsichtigt",?schätzt",

?prognostiziert",?zielt ab",?potenziell" und ähnlichen Ausdrücken

gekennzeichnet oder darauf hinweisen, dass Ereignisse oder Bedingungen

?eintreten werden",?eintreten würden",?eintreten könnten" oder?eintreten

sollten". Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und

die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in

diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten

Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen, gehören unter anderem Marktpreise, Abbau- und

Explorationsergebnisse, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen

sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem

Vorbehalt. Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

