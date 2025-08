GNW-News: Quartalsbericht Juni 2025

^QUEBEC CITY, Aug. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische

Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das

?Unternehmen") (TSX-V: RBX | ASX: RXR | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut

sich, über seine Aktivitäten im Quartal Juni 2025 berichten zu können. Robex

besitzt die Nampala-Goldmine in Mali und kommt mit den Bauarbeiten am Kiniéro-

Goldprojekt in Guinea gut voran. Das Projekt liegt im Zeitplan und soll im

vierten Quartal des Kalenderjahrs 2025 das erste Gold liefern.

Highlights:

* Robex nahm am 5. Juni 2025 den Handel an der Australian Securities Exchange

(ASX) auf, nachdem es im Rahmen eines überzeichneten Börsengangs (IPO)

120 Millionen AUD (vor Kosten) aufgebracht hatte, um die Entwicklung des

Kiniéro-Goldprojekts zu finanzieren und umfassendere Initiativen für

Unternehmenswachstum zu unterstützen.

* Der Bau des Kiniéro-Goldprojekts verlief im Laufe des Quartals planmäßig und

im Rahmen des Budgets. Der erste Goldguss ist für Dezember 2025 geplant. Die

Bauarbeiten näherten sich der Fertigstellung und die Installation der Mühle

schritt voran.

* Die Betriebsbereitschaft wurde im Quartal Juni 2025 planmäßig

vorangetrieben. Bergbau- sowie Bohr- und Sprengaufträge wurden vergeben,

wichtige Führungspositionen vor Ort wurden besetzt und die

Lieferkettenlogistik sowie die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien stehen

kurz vor dem Abschluss für die erste Inbetriebnahme der Anlage.

* Im Quartal Juni 2025 wurden in Kiniéro insgesamt 61.700 Meter Bohrungen

abgeschlossen, welche die laufenden Aktivitäten zur Ressourcenentwicklung

und -erweiterung unterstützen. Die Bohrungen in der Sabali-Grube begannen

mit einer Bohrstrecke von 16.990 Metern (Stand: 30. Juni 2025) und 84.982

gesammelten Proben; die Ergebnisse stehen noch aus.

* Robex tätigte im Quartal Juni 2025 Entwicklungsinvestitionen in Höhe von

65,3 Millionen CAD bei Kiniéro, wodurch sich die Ausgaben seit Jahresbeginn

auf 99,2 Millionen CAD belaufen. Das gesamte Projektkapital liegt weiterhin

im Rahmen des Budgets und wird voraussichtlich im angekündigten Richtbereich

von 210 bis 225 Millionen CAD liegen.

* Nampala weist weiterhin keine Arbeitsunfälle mit Arbeitsausfall (Lost Time

Injury, LTI) auf und hat mehr als 1,27 Millionen Arbeitsstunden geleistet.

Kiniéro hat seit Januar 2023 3,67 Millionen LTI-freie Stunden verzeichnet.

* Nampala produzierte im Quartal Juni 2025 11.736 Unzen Gold und verkaufte

13.104 Unzen Gold.

* Die Goldproduktion in Nampala belief sich seit Jahresbeginn auf insgesamt

24.628 Unzen bei einem All-in-Sustaining-Preis (AISC) von 2.228 CAD pro

Unze.

* Nampala liegt weiterhin auf Kurs, die Produktionsprognose für das Gesamtjahr

2025 von 46.000 bis 48.000 Unzen zu erreichen.

Matt Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, kommentierte:

?Wir haben im Juniquartal bei Kiniéro enorme Fortschritte gemacht und sind

weiterhin auf Kurs, im vierten Quartal das erste Gold bei dem Projekt zu

erzielen. Unsere Teams arbeiten weiterhin sicher und verantwortungsbewusst;

unser Projekt weist bis zum 30. Juni keine Arbeitsausfälle und Verletzungen auf,

auch wenn die Bautätigkeit wieder zunimmt. Die Installation der SAG-Mühle ist im

Gange, die Arbeiten an den CIL-Tanks werden fortgesetzt und die SMP-Arbeiten an

der Verarbeitungsanlage haben begonnen.

?Der Abschluss unseres Börsengangs im Wert von 120 Millionen australischen

Dollar und die Notierung an der ASX waren ein weiterer großer Erfolg in diesem

Quartal und ein Meilenstein, der viele Monate in Anspruch nahm. Ich danke allen

Teammitgliedern, die an diesem Prozess beteiligt waren, sowie den Investoren und

anderen Beteiligten, welche uns auf diesem Weg unterstützt haben.

In unserer Nampala-Goldmine in Mali läuft die Produktion unterdessen in

gleichmäßigem Tempo weiter."

Kiniéro-Goldprojekt, Guinea

Bauübersicht

Das Kiniéro-Projekt liegt weiterhin voll im Zeitplan und soll im vierten Quartal

2025 in Betrieb genommen werden. Wichtige Meilensteine in der Konstruktion und

Beschaffung wurden im zweiten Quartal erreicht, wobei sich der Fortschritt vor

Ort auf die mechanische und strukturelle Installation konzentrierte.

Verarbeitungsanlage und CIL

* Die Hängeplatte der Rückgewinnungskammer wurde im Laufe des Quartals

gegossen, womit alle größeren Betongüsse abgeschlossen waren.

* CIL Tanks Train A wurde einschließlich aller internen Komponenten und

Zwischentank-Lader fertiggestellt. Der Boden und die Schalen des CIL Tanks

Train B sind vollständig fertiggestellt, die internen und zwischen den Tanks

befindlichen Waschrinnen stehen noch aus.

* Die Betonarbeiten an der Wasserversorgung haben begonnen und werden bis Ende

Juli 2025 abgeschlossen sein.

* Das Mühleninstallationsteam wurde vor Ort mobilisiert und begann mit der

Installation der SAG-Mühle. Mittellinien wurden vermessen und markiert;

Grundplatten wurden installiert. An der SAG-Mühle wurde die untere Hälfte

des Zahnkranzschutzes angebracht und die Hebevorrichtung für die SAG-

Mühlenschalen positioniert.

* Die SMP-Arbeiten der Verarbeitungsanlage begannen im Laufe des Quartals,

wobei auch die strukturelle Montage der Rohrgestelle und der Hängeplatte am

Mühlenzufuhrende abgeschlossen wurde. Robex hat bisher 188 Tonnen Stahl

montiert.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Kiniéro-Standorts mit der Aufbereitungsanlage und

Infrastruktur (26. Juni 2025)

Abraumlagerungsanlage (TSF)

* Insgesamt wurden 800.000 m(2 )HDPE-Auskleidung für die TSF gemäß RL 419

installiert. Die Auskleidungsmannschaft wurde demobilisiert und wird Mitte

Oktober, nach der Regenzeit, wieder mobilisiert.

* Der Bau des östlichen Deichs wird fortgesetzt, wenn das Wetter es zulässt.

* Die Erdarbeiten für den Rückhaltekanal der Tailings-Pipeline haben begonnen.

Stromerzeugung und Kraftstoffinfrastruktur

* Beton wurde für alle acht Motorbasen des Kraftwerks gegossen, einschließlich

des Kontroll-/Schaltraums des Kraftwerks.

* Betonarbeiten am Kraftwerk schreiten voran; voraussichtliche Fertigstellung

Anfang August 2025.

* Die Herstellung von Baustahl und Blech steht kurz vor dem Abschluss.

* Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical and Piping; Struktur, Mechanik und

Rohrleitungen) kommen gut voran.

Sonstige Infrastruktur

* Die Schweißarbeiten an den HDPE-Rohren über Land haben begonnen.

* Eine Straße zum Flussentnahmeturm wird vorbereitet, die Installation der

Rohrleitungen und des Betonturms erfolgt Anfang Juli.

* Der Bau der Transportstraßen hat begonnen, eine Transportstraße vom ROM-Pad

zum MSA wurde geräumt.

* Die Arbeiten zur Modernisierung der Kouroussa-Straße haben begonnen und

werden bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Nächste Schritte im Bauwesen - Q3 2025

Im kommenden Quartal erwartet Robex:

* Die restlichen Betonierarbeiten und den CIL Train B abzuschließen.

* Die Mühlen- und Anlageninstallation fortzusetzen.

* Alle verbleibenden Aufträge zu vergeben.

* Alle vor Ort gefertigten Tanks für die Verarbeitungsanlage fertigzustellen.

* Die gesamte Gebäudeinfrastruktur fertigzustellen.

* Mit dem Bau des TSF-Damms fortzufahren.

* Den SMP-Installationsvertrag für das Kraftwerk abzuschließen und mit den

Arbeiten zu beginnen.

* Die Elektro- und Instrumentierungsinstallationsmannschaft zu mobilisieren.

* Alle Materialien und Geräte abzuholen und zur Baustelle zu liefern.

* Die Inbetriebnahme von Kiniéro vorzubereiten.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

Beim in der Entwicklung befindlichen Kiniéro-Projekt hat Robex im Laufe des

Quartals strenge Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitspraktiken beibehalten und

damit sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau sowie frühzeitiges

Engagement in der Gemeinde bekräftigt. Dieser proaktive Ansatz umfasste:

* Die Sicherheitsleistung blieb stark, und im Laufe des Quartals wurden keine

Arbeitsunfälle mit Arbeitsausfall (lost time injuries, LTIs) verzeichnet.

* Sicherstellung einer kontinuierlichen Überwachung der

Abfalltransportprotokolle, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

in den Entsorgungseinrichtungen zu gewährleisten.

* Umsetzung einer umfassenden Plastikmüll-Sammelaktion auf dem gesamten

Gelände.

* Umweltmanagement und Vermeidung von Umweltverschmutzung wurden zu zentralen

Prioritäten erklärt, mit dem Ziel, keine extern meldepflichtigen Vorfälle im

Zusammenhang mit der Einhaltung von Umweltvorschriften zuzulassen.

* Das Bauprojekt hält an seiner Verpflichtung fest, keine extern

meldepflichtigen Vorfälle im Zusammenhang mit der Einhaltung von

Umweltvorschriften zu verursachen.

Kiniéro-Betriebsbereitschaft

Direktkomponenten (auf Kurs)

* Besetzung von Führungspositionen:

Die Einstellung des General Managers und des Chefgeologen von Kiniéro ist

abgeschlossen. Der Chefgeologe wird im Juli und der GM Mitte August seine

Tätigkeit aufnehmen. Die Planung der Betriebsbereitschaft ist im Gange.

* Mining-Vertrag:

Dieser ist nun abgeschlossen und bereit zur Unterschrift. Die Mobilisierung

der Auftragnehmer hat begonnen und die Logistikplanung ist fortgeschritten.

* Bohr- und Sprengvertrag:

Dieser Vertrag wird derzeit abschließend rechtlich geprüft. Die Lizenzierung

des Sprengstoffmagazins ist abgeschlossen; der Bau der Standorteinrichtungen

beginnt im Juli.

* Sekundärtransport:

Die Ausschreibung für diesen Vertrag ist abgeschlossen. Die in die engere

Wahl gezogenen Auftragnehmer werden einer Due-Diligence-Prüfung und Klärung

unterzogen.

Indirekte Komponenten (auf Kurs)

* Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (health, safety and environment; HSE):

Durch die Ernennung eines Umweltbeauftragten wurde dieses Team erweitert.

Die Überprüfung der Sicherheitssysteme und die Auswahl des ICAM-

Schulungsanbieters sind im Gange.

* Finanzen:

Um den Übergang zum stabilen Betrieb zu unterstützen, werden

Rahmenbedingungen für die Betriebsbudgetierung und die interne

Finanzkontrolle implementiert.

* Lieferkette:

Der Vertragsabschluss für wichtige Betriebsdienste ist im Gange. Die Planung

für die Erstbefüllung und Verbrauchsmaterialien ist im Gange, parallel dazu

laufen Personalbeschaffung und der Aufbau von Zoll-/Logistikkapazitäten.

Erweiterte Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle

Die erweiterten Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in der Lagerstätte Mansounia,

welche Teil des Goldprojekts Kiniéro in Guinea ist, liefert weiterhin starke

Ergebnisse vor der für das vierte Quartal 2025 geplanten ersten Goldproduktion.

Wie am 10. Juli 2025 angekündigt, umfasste das Programm 1.605 geneigte RC-

Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 66.000 Metern, die das Ressourcenmodell in

oberflächennahen Zonen verfeinern und die Minenplanung im Frühstadium

unterstützen sollten.

Die bisher erhaltenen Analyseergebnisse bestätigen die Mineralisierung, die mit

dem Ressourcenblockmodell übereinstimmt. Hochwertige Abschnitte, darunter 14 m

mit 11,40 g/t Au und 8 m mit 11,03 g/t Au, untermauern die Robustheit der

Lagerstätte weiter und erhöhen das Vertrauen in den anfänglichen

Produktionsplan.

Abbildung 2: Standorte der Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle über der

Lagerstätte Mansounia für die ersten drei Monate der Abbauphase

Fortschritte im Juniquartal beim Goldprojekt Kiniéro, Guinea

Abbildung 3: Rückgewinnungskammer - Hängeplatte gegossen

Abbildung 4: Luftaufnahme der Tailings-Lagerstätte

Abbildung 5: Mahlanlage

Abbildung 6: Aufbau der Mahl- und CIL-Tanks

Abbildung 7: Kraftwerk - Beton für acht Motorsockel gegossen

Abbildung 8: Luftaufnahme der Verarbeitungsanlage und Infrastruktur

Nampala-Goldbetrieb, Mali

Production and Financial Summary(1)

2025 2024

(in thousands of Canadian

dollars) Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

---------------------------------------------------

Revenues - Gold sales 60,099 49,373 41,827 38,059 39,318 39,183

Mining Income 29,502 21,943 22,683 15,466 18,039 17,242

Operating Income or

(Loss)(2) (24,018) 16,259 9,526 10,065 11,518 11,755

Net Profit or (Loss) (34,346) (29,239) (2,790) 22,462 (188) (32,082)

Net income (loss)

attributable to:

- Common shareholders (37,449) (29,561) (2,724) 20,286 (1,639) (29,134)

- Non-controlling

interests 3,103 322 (66) 2,176 1,451 (2,948)

Basic earnings per share (0.172) (0.182) (0.018) 0.134 (0.018) (0.322)

Diluted earnings per share (0.172) (0.182) (0.018) 0.134 (0.018) (0.322)

Cash flows from operating

activities (34,195) 17,221 21,427 (7,920) 12,480 20,907

-------------------------------------------------------------------------------

Operating data

Ore mined ('000 tonnes) 548 559 533 473 546 551

Head grade (g/t) 0.76 0.82 0.73 0.75 0.83 0.82

Recovery (%) 87.3 87.6 87.3 88.3 87.9 89.5

Ounces of gold produced 11,736 12,892 10,963 10,031 12,764 12,957

Ounces of gold sold 13,104 11,859 11,180 11,163 12,150 14,071

Statistics (in Canadian

dollars)

Average realised selling

price (per ounce of gold) 4,586 4,160 3,741 3,409 3,236 2,785

Cash operating cost (per

tonne processed) 19 20 20 21 20 17

Total cash cost (per ounce

of gold sold) 1,475 1,537 1,130 1,009 855 801

All-in sustaining cost (per

ounce of gold sold) 2,125 2,342 1,768 1,437 1,171 1,134

-------------------------------------------------------------------------------

((1)) (Financial figures are unaudited and based on information available as at

the release of the 30 June 2025 Quarterly Activities Report.)

((2)) (The operating loss for the quarter primarily reflects a CAD $20

million Disposal of subsidiary - Africa Peak Trading House Limited and

a CAD $21.6 million settlement relating to the Sycamore acquisition. For further

details, refer to the corporate section of this 30 June 2025 Quarterly

Activities Report.)

Three months ending Six months ending

30 June 30 June

??2025?2024?2025?2024

----------------------------------------

OPERATING DATA

Ore mined (tonnes) 720,924 753,057 1,352,440 1,433,615

Waste mined (tonnes) 1,964,119 1,020,529 4,334,688 2,110,430

Operational stripping ratio 2.7 1.4 3.2 1.5

Ore processed (tonnes) 547,749 545,600 1,106,762 1,096,821

Head grade (g/t) 0.76 0.83 0.79 0.83

Recovery (%) 87.3 87.9 87.5 87.9

Ounces of gold produced 11,736 12,764 24,629 25,721

Ounces of gold sold 13,104 12,150 24,963 26,222

-------------------------------------------------------------------------------

STATISTICS

Average realised selling price (per

ounce of gold sold) 4,586 3 236 4,384 2 994

Cash operating cost (per tonne

processed) 19 20 20 18

Total cash cost (per ounce of gold

sold) 1,475 855 1,505 826

All-in sustaining cost (per ounce of

gold sold) 2,125 1,171 2,228 1 151

Adjusted all-in sustaining cost (per

ounce of gold sold) 1,511 870 1,555 862

Administrative expenses (per ounce of

gold sold) 421 245 365 218

-------------------------------------------------------------------------------

* Abgebautes Material: In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 wurden

insgesamt 2.685.043 Tonnen Material abgebaut, davon 1.964.119 Tonnen Abfall

und 720.924 Tonnen Erz. Das betriebliche Abraumverhältnis lag bei 2,7 im

Vergleich zu 1,4 im entsprechenden Vorjahreszeitraum, was auf eine höhere

Abraumbewegung zum Erzzugang zurückzuführen ist.

* Verarbeitetes Erz: Die Durchsatzleistung verbesserte sich geringfügig. Im

Quartal zum 30. Juni 2025 wurden 545.600 Tonnen Erz verarbeitet - ein

Anstieg um 0,4 % auf 547.749 Tonnen. Diese Steigerung wurde trotz

ungeplanter Ausfallzeiten im Zusammenhang mit dem Kegelbrecher und dem

Mineralsortierer erreicht. Die Verbesserung war in erster Linie auf günstige

Erzeigenschaften zurückzuführen, die einen reibungsloseren Mühlenbetrieb

ermöglichten und einen höheren durchschnittlichen Tagesdurchsatz von 6.019

Tonnen pro Tag gegenüber 5.996 Tonnen pro Tag im entsprechenden

Vorjahreszeitraum ermöglichten.

* Kopfgehalt: Leicht verdünnt um 0,07 g/t, Rückgang von 0,83 g/t auf 0,76 g/t

im Quartal zum 30. Juni 2025. Dieser Rückgang ist auf einen höheren Anteil

minderwertiger Erze zurückzuführen, die im Quartal 2025 verarbeitet wurden.

* Rückgewinnungsrate: Rückgang um 0,06 %, von 87,9 % im Quartal bis zum

30. Juni 2024 auf 87,3 % im Quartal 2025. Dieser Rückgang ist auf eine

geringere Ausbeute im April (85,7 %) zurückzuführen, die auf einen höheren

Anteil an Übergangserzen im Mühlenfutter und über dem Entwurf liegende

Verarbeitungsraten zurückzuführen ist.

* Goldproduktion: Aufgrund einer Kombination von Faktoren, darunter ein

Rückgang der Erzgewinnungsrate und des Erzgehalts, ging die Goldproduktion

im Quartal zum 30. Juni 2025 im Vergleich zum Quartal zum 30. Juni 2024 um

1.208 Unzen zurück. Dies entspricht einem Rückgang der gesamten

Goldproduktion um 8,1 %.

* Verfügbarkeitsrate und Abschaltungen: Die Verfügbarkeit für das am 30. Juni

2025 endende Quartal lag bei 90,4 % und damit etwas unter den 92,2 % im am

30. Juni 2024 endenden Quartal. Grund dafür waren insgesamt 94 Stunden

ungeplanter Abschaltungen, die hauptsächlich auf mechanische

Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen an der Infrastruktur

zurückzuführen waren. Trotz dieser Unterbrechungen konnte die starke

Betriebsleistung aufrechterhalten werden, und die Produktionsleistung blieb

während des gesamten Zeitraums stabil.

* Gesamt-Barkosten: Im Quartal bis zum 30. Juni 2025 stiegen sie im Vergleich

zum entsprechenden Vorjahreszeitraum im Jahr 2024 um 620 $ pro Unze bzw. um

72,5 %. Der Anstieg war in erster Linie auf die Umsetzung eines neuen

Abkommens mit den malischen Behörden zurückzuführen, das zusätzliche Steuern

auf die Bergbau-Lizenzgebühren einführte. Diese Auswirkungen wurden

teilweise durch ein höheres Goldverkaufsvolumen während des Zeitraums

ausgeglichen.

* All-in-Sustaining-Kosten: Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) pro Unze Gold

stiegen im Quartal zum 30. Juni 2025 deutlich an - um 81,5 % auf 2.125 US-

Dollar pro Unze, verglichen mit 1.171 US-Dollar im entsprechenden

Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg war in erster Linie auf einen starken

Anstieg der gesamten Barkosten (+86,2 %) aufgrund der höheren

Bergbaugebühren unter den neuen Steuerbedingungen und einen Anstieg der

nachhaltigen Kapitalausgaben um 121,8 % zurückzuführen, der Investitionen in

die Infrastruktur und Ausrüstung der Mine widerspiegelt. Trotz einer

Steigerung der verkauften Unzen Gold um 7,9 % übertraf die Kostensteigerung

das Produktionswachstum, was zu höheren Stückkosten pro Unze führte.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

Robex konnte im Laufe des Quartals seine starke Umwelt-, Gesundheits- und

Sicherheitsleistung in der Nampala-Mine aufrechterhalten und bekräftigte damit

sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und gesellschaftliches

Engagement. Dazu gehörten:

* Die Sicherheitsleistung blieb stark, und im Laufe des Quartals wurden keine

Arbeitsunfälle mit Arbeitsausfall (lost time injuries, LTIs) verzeichnet.

* Es wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle oder -verstöße verzeichnet.

* Die Staubbekämpfungsmaßnahmen wurden fortgesetzt, darunter auch die

Ausbringung von Melasse auf Transportstraßen.

* Die Programme zur Rückgewinnung von Kunststoffabfällen wurden mit

verbesserten Sammelstellen und sicherer Entsorgung fortgesetzt.

* Es gibt Umweltüberwachungsprogramme für die Wasserqualität, Luftqualität und

den Lärmschutz.

* Fortlaufender Betrieb der Wasserversorgungsinfrastruktur und Wartung der

Dorfpumpen.

* Start eines Umweltsanierungsprogramms mit der Anpflanzung von über 50.000

Bäumen auf Mülldeponien, die vom Dorf Nampala aus sichtbar sind.

* Erweitertes Engagement der Gemeinschaft durch Pflanzinitiativen an örtlichen

Schulen und öffentlichen Einrichtungen.

* Bewertung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Prozesswasseraufbereitung

und Reduzierung der Feststoffabfallentsorgung, um den ökologischen

Fußabdruck zu minimieren.

UNTERNEHMEN

Veräußerung der Tochtergesellschaft - Africa Peak Trading House Limited

Am 1. Mai 2025 wurde die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Robex,

African Peak Trading House Limited (APTH) mit Sitz auf der Isle of Man,

offiziell aufgelöst. Gemäß IFRS 10 Konzernabschlüsse wurden die Anteile von

Robex an APTH in der verkürzten Zwischenbilanz des Konzerns bis zum Datum der

Auflösung konsolidiert.

In der verkürzten konsolidierten Zwischenverlustrechnung wurde unter?Sonstige

Aufwendungen" ein nicht zahlungswirksamer Verlust in Höhe von 20,0 Millionen CAD

ausgewiesen, der die Ausbuchung von APTH widerspiegelt. Die Schließung von APTH

steht im Einklang mit dem strategischen Ziel von Robex, seinen operativen Rahmen

zu straffen und die gesamte Unternehmensstruktur der Gruppe zu vereinfachen.

Vergleich im Zusammenhang mit der Sycamore-Übernahme

Im April 2025 erzielte Robex im Zusammenhang mit der Übernahme der Sycamore

Group im April 2022 eine Einigung mit bestimmten Verkäufern. Als Teil der

Einigung stimmte das Unternehmen am 14. April 2025 der vorzeitigen Ausgabe der

letzten Tranche von 10.090.000 Aktien zu, die gemäß dem Aktienkaufvertrag (SPA)

fällig waren (entsprechend 100.900.000 Stammaktien von Robex auf

vorkonsolidierter Basis gemäß dem ursprünglichen SPA).

Darüber hinaus erklärte sich Robex bereit, 1,0 Millionen CAD in bar zu zahlen,

wobei 0,25 Millionen CAD drei Monate nach der Abrechnung und 0,75 Millionen CAD

sechs Monate nach der Abrechnung fällig werden. Robex hat 12.500.000

Optionsscheine auf Stammaktien mit einem Ausübungspreis von 2,75 CAD pro Aktie

und einer Laufzeit von drei Jahren ausgegeben. Die Cash-Warrant-Komponenten

waren nicht Teil der ursprünglichen Kaufpreiszahlung und wurden als

Rechtsbeistandsaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Abschluss des Börsengangs und der ASX-Notierung im Wert von 120 Mio. AUD

Robex wurde am 5. Juni 2025 erfolgreich unter dem Code?RXR" an der ASX notiert,

nachdem das Unternehmen im Rahmen seines Börsengangs (IPO) durch die Ausgabe von

38.585.209 CHESS Depository Interests (CDIs) zu einem Preis von

3,11 AUD 120 Millionen AUD (107,9 Millionen CAD) aufgebracht hatte. Der Erlös

wird für den Bau von Kiniéro, das Betriebskapital und die Gemeinkosten des

Unternehmens verwendet.

Sprott-Anlage

Robex verfügt über eine Kreditlinie in Höhe von 130 Millionen US-Dollar

(177,9 Millionen CAD-Dollar) mit Sprott Resource Lending (US Manager) Corp.

(Sprott) als Agent und Konsortialführer zur Finanzierung des Baus in Kiniéro und

des Betriebskapitals. Robex hat die erste Inanspruchnahme dieser Anlage in Höhe

von 25 Millionen US-Dollar (34 Millionen CAD) im März 2025 abgeschlossen.

Die Kreditvereinbarung wurde am 9. Juli 2025 geändert, um dem Agenten die Rechte

zur Ausübung des Cash Sweeps zu entziehen. Infolgedessen wurden 25 Millionen US-

Dollar (34 Millionen CAD), die sich zuvor auf dem Cash-Sweep-Konto befanden, an

Robex freigegeben. Diese Mittel werden nun die Bautätigkeiten im Kiniéro-Projekt

unterstützen. Die Freigabe des Cash Sweep Amount an Robex ist eine positive

Entwicklung für dessen Geschäftstätigkeit in Guinea.

Aktualisierung der Kapitalstruktur

Das ausgegebene Kapital des Unternehmens erhöhte sich von 168.499.931 Aktien am

31. März 2025 auf 218.202.805 Aktien am 30. Juni 2025. Die Aktien sind sowohl an

der ASX (als CDIs) als auch an der TSXV (als Stammaktien) notiert.

Die wichtigsten Kapitalbewegungen während des Quartals sind nachstehend

zusammengefasst:

* 14. April 2025:

Das Unternehmen hat im Rahmen einer gegenseitigen vollständigen und

endgültigen Freigabe gemäß dem Sycamore-Aktienkaufvertrag (SPA) und

Nebenvereinbarungen 10.090.000 Stammaktien ausgegeben. Im Zusammenhang mit

der Einigung wurden 12.500.000 Optionsscheine ausgegeben, die jeweils zu

einem Preis von 2,75 CAD ausübbar sind und nach 36 Monaten verfallen. Eine

Barzahlung von 1,0 Mio. CAD ist in zwei Raten zahlbar: 0,25 Mio. CAD vor dem

5. Juni 2025 und 0,75 Mio. CAD vor dem 5. September 2025. Da sich die

Barmittel und Optionsscheine auf einen Rechtsstreit nach der Übernahme

beziehen, werden beide im zweiten Quartal 2025 als Aufwand verbucht. Die

Optionsscheine werden gemäß IAS 32 als derivative Verbindlichkeiten

klassifiziert und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Insgesamt beliefen sich die Aufwendungen für den beizulegenden Zeitwert der

Optionsscheine und der damit verbundenen Barzahlungen im zweiten Quartal

2025 auf 21,6 Millionen US-Dollar.

* 27. Juni 2024 (aktualisiert am 30. Juni 2025):

Robex hat zuvor 58.294.880 Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien

ausgegeben, die bis zum 27. Juni 2026 zu einem Preis von 2,55 CAD ausgeübt

werden können. Die Optionsscheine können früher verfallen, wenn der Robex-

Aktienkurs an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 3,50 CAD

liegt.

Während des Quartals:

* 24. April 2025: 6.800 Optionsscheine wurden zu 2,55 CAD ausgeübt.

* 16. Juni 2025: 31.576 Optionsscheine wurden zu 2,55 CAD ausgeübt.

* Insgesamt 58.256.004 ausstehende börsennotierte Optionsscheine.

* 23. Mai 2025:

Das Unternehmen schloss einen Börsengang ab und gab 38.585.209 CDIs zu einem

Ausgabepreis von 3,11 AUD (2,73 CAD) aus. Damit erzielte das Unternehmen

einen Bruttoerlös von 120 Millionen AUD (107,86 Millionen CAD).

* 10. Juni 2025:

Im Zusammenhang mit der zwischen dem Unternehmen und SCP am

28. Februar 2025 geschlossenen Aufhebungsvereinbarung (die SCP-

Aufhebungsvereinbarung) wurden insgesamt 989.289 Stammaktien an SCP Resource

Finance LP (SCP) ausgegeben. Am 26. September 2023 beauftragte das

Unternehmen SCP als Finanzberater und im Rahmen dieses Auftrags erbrachte

SCP dem Unternehmen zuvor Dienstleistungen im Zusammenhang mit

Kapitalbeschaffungen und Transaktionen. Das Engagement wurde beendet und das

Unternehmen erklärte sich im Rahmen der SCP-Beendigungsvereinbarung bereit,

als Gegenleistung für alle von SCP im Rahmen des SCP-Engagements bereits für

das Unternehmen erbrachten Dienstleistungen eine einmalige Gebühr von 2

Millionen US-Dollar zu zahlen, zahlbar in Stammaktien zum ASX-Angebotspreis

(3,11 AUD) zwei Werktage nach der Zulassung zur ASX.

-----------------------------------------------------

FY25 Guidance June Quarter Year-to-Date Forecast

-----------------------------------------------------

Nampala Gold Operation

Gold Production 11,736 ounces 24,628 ounces 46,000 to 48,000 ounces

All-in sustaining cost

(AISC) (per ounce of gold

sold) $2,125 $2,228 °