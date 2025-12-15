Spie Aktie
WKN DE: A14UTB / ISIN: FR0012757854
|
15.12.2025 14:41:39
GNW-News: SPIE unterzeichnet europäischen Rahmenvertrag mit Tesla zur Implementierung von Batteriespeicherlösungen (BESS)
^Cergy, Frankreich, 15. Dezember 2025 - SPIE, der unabhängige europäische
Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und
Kommunikation, verkündet den Abschluss eines europäischen Rahmenvertrags mit
Tesla über die Realisierung von Projekten für Batteriespeicherlösungen (Battery
Energy Storage Systems, BESS). Der Vertrag, der eine Laufzeit von drei Jahren
mit Verlängerungsoption hat, gilt für alle europäischen Tochtergesellschaften
der SPIE Gruppe, die über Expertise im Bereich der Installation von BESS
verfügen. Er stärkt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die auf
mehreren abgeschlossenen oder laufenden Projekten in Belgien, den Niederlanden
und Frankreich basiert. Zudem unterstreicht er die Fähigkeit der SPIE Gruppe,
strategische Projekte mit einer strukturierten Projektorganisation umzusetzen.
Ein einheitlicher Rahmen zur Förderung des Wachstums von Energiespeicherung in
Europa
Energiespeicherung ist ein entscheidender Bestandteil der Energiewende, da sie
eine bessere Einspeisung des von Wind- und Solarparks erzeugten Stroms in das
Netz ermöglicht und die Stabilität des Stromnetzes gewährleistet. Bei der
Umsetzung von Tesla-Megapack-Lösungen wird SPIE hochwertige technische
Dienstleistungen erbringen, darunter Engineering, Balance-of-Plant(BoP)-
Leistungen, den Anschluss an Hoch- und Mittelspannungsnetze, die Installation
von Zusatzsystemen (Sicherheits-, Beleuchtungs-, Brandmelde- und
Videoüberwachungssysteme) sowie die Inbetriebnahme der Anlagen.
Der Rahmenvertrag standardisiert die rechtlichen und operativen Bedingungen
aller europäischen Megapack-Projekte, die von SPIE für Tesla umgesetzt werden.
Er umfasst Aktivitäten in Frankreich und eröffnet neue Chancen in weiteren
Ländern, insbesondere in Polen und Deutschland, wo die Tochtergesellschaften der
Gruppe bereits ihre Expertise unter Beweis gestellt haben.
Solide Referenzen in einem stark wachsenden Marktsegment
SPIE war bereits an mehreren wegweisenden Energiespeicherprojekten mit Tesla-
Megapack-Technologie beteiligt oder ist derzeit involviert, darunter:
* Ville-sur-Haine (Belgien) - Installation eines Systems mit 50 MW/200 MWh (53
Megapacks), BoP-Leistungen und einem 150-kV-Anschluss an das öffentliche
Stromnetz.
* Vlissingen (Niederlande) - Beteiligung am Projekt?Mufasa", das zur größten
BESS-Anlage in den Niederlanden werden wird (372 Megapacks, 1,4 GWh).
* Département Eure (Frankreich) - Installation einer BESS-Einheit mit
100 MW/200 MWh, einschließlich Errichtung eines 90-kV-Umspannwerks für die
Anbindung an das RTE-Netz. Die Arbeiten begannen im September 2025, die
Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant.
Beitrag zur europäischen Energiewende
Diese Projekte positionieren SPIE als einen wichtigen Akteur im Bereich
Energiespeicherung in Europa, der auf internationale Expertise zurückgreifen
kann und sicherstellt, dass die Arbeiten einheitlich und gemäß den strengsten
internationalen Standards ausgeführt werden.
Durch die Standardisierung der Prozesse auf europäischer Ebene stärkt SPIE seine
Kompetenz, Kunden bei der Dekarbonisierung ihrer Infrastruktur zu unterstützen
und die Entwicklung eines flexibleren und robusteren Energiemix zu ermöglichen.
Dr. Tobias Zaers, Business Development und Marketing Director bei SPIE, erklärt:
?Dieser Vertrag spiegelt das Vertrauen wider, das ein führender globaler Akteur
im Energiesektor in die technischen Kompetenzen und die paneuropäische
Organisation von SPIE setzt. Wir haben die Zusammenarbeit zwischen unseren
Tochtergesellschaften durch den systematischen Erfahrungsaustausch entwickelt,
was uns ermöglicht, unsere nationale Expertise optimal zu nutzen. Durch die
Bündelung unseres industriellen Know-hows, unserer lokalen Präsenz und unserer
kollektiven Intelligenz tragen wir aktiv dazu bei, ein nachhaltigeres
Energiemodell zu schaffen, das auf Zuverlässigkeit, Leistung und Effizienz
basiert."
Über SPIE
SPIE ist der unabhängige europäische Marktführer für multitechnische
Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation. Mit seinen 55.000
Mitarbeitenden setzt sich das Unternehmen für die Dekarbonisierung der
Wirtschaft, die Energiewende und die digitale Transformation ein.
Die SPIE Gruppe erzielte im Jahr 2024 einen konsolidierten Umsatz von 9,9
Milliarden Euro und ein konsolidiertes EBITA von 712 Millionen Euro.
Pressekontakte
|SPIE |IMAGE 7 |SPIE Germany Switzerland
|Pascal Omnès |Constance de Cordoue |Austria
|Group Communications |PR Consultant |Miriam Roth
|Director |Tel. +33 (0)1 |Roth Communications
|Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11 |53 70 74 35 |Press & Public Relations
|pascal.omnes@spie.com |spie@image7.fr |miriam.roth@external.spie.
|(mailto:pascal.omnes@spie.c|(mailto:spie@image7.fr)|com
|om) | |(mailto:miriam.roth@extern
| | |al.spie.com)
www.spie.com (http://www.spie.com)
Facebook (mailto:https://www.facebook.com/SPIEgroup) - LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/spie_2)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spie SAmehr Nachrichten
Analysen zu Spie SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Spie SA
|46,56
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- US-Börsen starten mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die Wall Street eröffnet den Handel höher. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.