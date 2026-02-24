GoDadd a Aktie

GoDadd a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QAF / ISIN: US3802371076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 22:28:59

GoDaddy Inc. Bottom Line Climbs In Q4

(RTTNews) - GoDaddy Inc. (GDDY) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $245.1 million, or $1.80 per share. This compares with $198.6 million, or $1.36 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $1.27 billion from $1.19 billion last year.

GoDaddy Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $245.1 Mln. vs. $198.6 Mln. last year. -EPS: $1.80 vs. $1.36 last year. -Revenue: $1.27 Bln vs. $1.19 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.250 B To $ 1.270 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GoDaddy Inc (A)

mehr Nachrichten