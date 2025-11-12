Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
12.11.2025 10:24:00
Google: Private AI Compute soll Cloud-KI mit Datenschutz vereinen
Mit Private AI Compute macht Google das große Datenschutzversprechen: Leistungsfähige Cloud-KI soll sich ohne Datenabfluss nutzen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
