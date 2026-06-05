Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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05.06.2026 07:14:00
Google Chrome: Update schließt 429 Sicherheitslücken
Das Google-Chrome-Update aus dieser Woche stopft 429 Sicherheitslücken, davon gelten 22 als kritisches Risiko.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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