Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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04.09.2026 05:03:00
Google ermöglicht KI-gestützte Sprachsteuerung in den eigenen Workspace-Apps
Google treibt die Integration von KI in alltägliche Aufgaben voran. Gmail, Docs und Notizen lassen sich per natürlicher Sprache steuern, auch auf Deutsch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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