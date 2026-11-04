Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
04.11.2026 01:30:16
Google Is Forcing Schools to Choose Between Its Search Engine and AI
Experts weigh in on the promises and pitfalls of Google’s new policy, which leaves schools unable to use Search unless they opt into its AI tools.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 090,00
|1,19%
|Alphabet A (ex Google)
|259,00
|0,60%
|Alphabet C (ex Google)
|257,70
|0,66%
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