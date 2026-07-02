Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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02.07.2026 10:47:20

Google must pay record €4.1 billion fine, top EU court rules

The EU's highest court has thrown out an appeal by Google against a record antitrust fine. The tech giant had argued that the bloc was unfairly penalizing innovation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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