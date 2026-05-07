Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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07.05.2026 16:00:00
Google stellt Fitbit Air vor: Fitnesstracker ohne Abozwang
Googles neues Fitnessarmband Fitbit Air verzichtet auf ein Display und kostet 99 Euro. Zudem benennt Google die Fitbit- in Google-Health-App um.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.05.26
|Google, xAI and Microsoft agree to US national security reviews of new AI models (Financial Times)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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30.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|10 160,00
|0,00%
|Alphabet A (ex Google)
|340,40
|0,44%
|Alphabet C (ex Google)
|337,40
|0,25%
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.