GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
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10.08.2026 22:26:30
GoPro Inc. Q2 Loss Increases
(RTTNews) - GoPro Inc. (GPRO) reported Loss for its second quarter of -$51.005 million
The company's bottom line totaled -$51.005 million, or -$0.30 per share. This compares with -$16.422 million, or -$0.10 per share, last year.
Excluding items, GoPro Inc. reported adjusted earnings of -$35.794 million or -$0.21 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 31.3% to $104.934 million from $152.643 million last year.
GoPro Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$51.005 Mln. vs. -$16.422 Mln. last year. -EPS: -$0.30 vs. -$0.10 last year. -Revenue: $104.934 Mln vs. $152.643 Mln last year.
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