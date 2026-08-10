GoPro Inc. Q2 Loss Increases

(RTTNews) - GoPro Inc. (GPRO) reported Loss for its second quarter of -$51.005 million

The company's bottom line totaled -$51.005 million, or -$0.30 per share. This compares with -$16.422 million, or -$0.10 per share, last year.

Excluding items, GoPro Inc. reported adjusted earnings of -$35.794 million or -$0.21 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 31.3% to $104.934 million from $152.643 million last year.

GoPro Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$51.005 Mln. vs. -$16.422 Mln. last year. -EPS: -$0.30 vs. -$0.10 last year. -Revenue: $104.934 Mln vs. $152.643 Mln last year.