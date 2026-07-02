Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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02.07.2026 05:16:01
Grab completes US$425 million acquisition of US-based Stash Financial
It plans to eventually introduce Stash’s investing solutions, including an AI Money Coach, in South-east AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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