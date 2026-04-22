Graco Inc Q1 Profit Drops

(RTTNews) - Graco Inc (GGG) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $118.5 million, or $0.70 per share. This compares with $124.1 million, or $0.72 per share, last year.

Excluding items, Graco Inc reported adjusted earnings of $111.8 million or $0.66 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.2% to $540.1 million from $528.3 million last year.

Graco Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $118.5 Mln. vs. $124.1 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.72 last year. -Revenue: $540.1 Mln vs. $528.3 Mln last year.