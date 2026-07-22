Granules India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Granules India lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,26 INR, nach 4,64 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Granules India mit einem Umsatz von insgesamt 14,77 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 22,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at