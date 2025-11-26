26.11.2025 06:31:28

Graphano Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Graphano Energy hat am 24.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Graphano Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Graphano Energy ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

