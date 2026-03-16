Grazziotin SA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Grazziotin SA hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,47 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 BRL je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Grazziotin SA mit einem Umsatz von insgesamt 219,7 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,03 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,31 BRL erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 744,82 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Grazziotin SA einen Umsatz von 728,59 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at