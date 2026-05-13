Green Dot A präsentierte Quartalsergebnisse

Green Dot A hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 656,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 558,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at