Green Thumb Industries Aktie
WKN DE: A2JN3P / ISIN: CA39342L1085
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04.09.2026 17:23:00
Green Thumb Industries Has Hit a Rough Patch. Here's Why Its Best Days Could Be Ahead.
Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) had a rough second quarter. Comparable-store sales for the cannabis purveyer fell 1.1% from a year earlier, while gross margin dropped sharply to 45% from 49.9%.Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) also fell to $53.1 million from $69.1 million, as pricing pressure and increased competition continued to weigh on several of Green Thumb's key markets.Revenue did increase 4.6% to $306.7 million, so the quarter wasn't a complete disaster. But declining comparable sales and shrinking margins aren't exactly what you want to see from one of the largest cannabis companies in the country.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Green Thumb Industries Inc Registered Shs
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03.08.26
|Ausblick: Green Thumb Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Green Thumb Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Green Ltd.
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Aktien in diesem Artikel
|Green Thumb Industries Inc Registered Shs
|6,44
|1,10%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|951,00
|0,63%
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