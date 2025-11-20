SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
20.11.2025 17:33:00
Greenpeace entdeckt Schadstoffe in Shein-Kleidung
Laut einer Greenpeace-Untersuchung fanden sich in Kleidung und Schuhen der Plattform Shein Chemikalien über EU-Grenzwerten. Besonders auffällig: Ein Kinderkostüm, das vermutlich 2022 schon durchfiel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
