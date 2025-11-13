Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
13.11.2025 16:57:00
Amazon, Shein, Temu und Co.: EU will Zollfreiheit für Billigpakete abschaffen
Von Shein und Temu werden täglich 400.000 Pakete an deutsche Kunden verschickt. Viele davon zollfrei. Damit dürfte bald Schluss sein. Die EU will so einen fairen Wettbewerb gewährleisten und Betrug verhindern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Amazon, Shein, Temu und Co.: EU will Zollfreiheit für Billigpakete abschaffen (Spiegel Online)
|
13.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25