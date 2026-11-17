(RTTNews) - Tuesday, Griffon Corporation (GFF) announced that its Board of Directors has authorized the repurchase of an additional $400 million worth of the company's common stock.

The company further noted that, as of the market open today and including the additional authorized increase, Griffon has a total of $544.8 million available under its Board-authorized stock repurchase program.

GFF closed trading at $99.96 on the New York Stock Exchange. During after-hours, it traded at $99.96, down 4.94 percent.