Griffon CorpShs Aktie
WKN: 856788 / ISIN: US3984331021
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17.11.2026 13:47:31
Griffon Board Approves Additional $400 Mln Shares Repurchase Plan
(RTTNews) - Tuesday, Griffon Corporation (GFF) announced that its Board of Directors has authorized the repurchase of an additional $400 million worth of the company's common stock.
The company further noted that, as of the market open today and including the additional authorized increase, Griffon has a total of $544.8 million available under its Board-authorized stock repurchase program.
GFF closed trading at $99.96 on the New York Stock Exchange. During after-hours, it traded at $99.96, down 4.94 percent.
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