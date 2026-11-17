Griffon CorpShs Aktie
WKN: 856788 / ISIN: US3984331021
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17.11.2026 13:50:16
Griffon Corp. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Griffon Corp. (GFF) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $185.90 million, or $4.15 per share. This compares with $43.64 million, or $0.95 per share, last year.
Excluding items, Griffon Corp. reported adjusted earnings of $72.04 million or $1.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $490.89 million from $475.56 million last year.
Griffon Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.90 Mln. vs. $43.64 Mln. last year. -EPS: $4.15 vs. $0.95 last year. -Revenue: $490.89 Mln vs. $475.56 Mln last year.
2027 Outlook: Griffon expects fiscal 2027 revenue and adjusted EBITDA to be consistent with the prior year at $1.85 billion and $460 million, respectively
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