(RTTNews) - Griffon Corp. (GFF) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $185.90 million, or $4.15 per share. This compares with $43.64 million, or $0.95 per share, last year.

Excluding items, Griffon Corp. reported adjusted earnings of $72.04 million or $1.61 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.2% to $490.89 million from $475.56 million last year.

Griffon Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $185.90 Mln. vs. $43.64 Mln. last year. -EPS: $4.15 vs. $0.95 last year. -Revenue: $490.89 Mln vs. $475.56 Mln last year.

2027 Outlook: Griffon expects fiscal 2027 revenue and adjusted EBITDA to be consistent with the prior year at $1.85 billion and $460 million, respectively