Grifols SA legte Quartalsergebnis vor

Grifols SA hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grifols SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,89 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at