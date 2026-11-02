Guerrilla RF Aktie
WKN DE: A3D2VY / ISIN: US40162G1040
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02.11.2026 14:20:15
Guerrilla RF, Inc. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Guerrilla RF, Inc. (GUER) announced Loss for its third quarter of -$3.73 million
The company's bottom line came in at -$3.73 million, or -$0.35 per share. This compares with -$0.64 million, or -$0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 60.4% to $10.09 million from $6.29 million last year.
Guerrilla RF, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3.73 Mln. vs. -$0.64 Mln. last year. -EPS: -$0.35 vs. -$0.06 last year. -Revenue: $10.09 Mln vs. $6.29 Mln last year.
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