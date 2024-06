Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

So performte der Euro STOXX 50 schlussendlich.

Zum Handelsende legte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,96 Prozent auf 4 954,43 Punkte zu. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,219 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,079 Prozent fester bei 4 911,17 Punkten in den Handel, nach 4 907,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 964,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 911,17 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 035,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 031,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 4 271,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,79 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 3,94 Prozent auf 35,40 EUR), Sanofi (+ 3,69 Prozent auf 90,64 EUR), BNP Paribas (+ 3,07) Prozent auf 61,22 EUR), BMW (+ 2,73 Prozent auf 89,64 EUR) und Bayer (+ 2,52 Prozent auf 26,66 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-0,88 Prozent auf 179,46 EUR), Saint-Gobain (-0,66 Prozent auf 73,40 EUR), EssilorLuxottica (-0,11 Prozent auf 209,27 EUR), Inditex (+ 0,09 Prozent auf 47,26 EUR) und Infineon (+ 0,19 Prozent auf 34,01 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Santander-Aktie. 11 282 626 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 379,023 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at