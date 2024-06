Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain

Am fünften Tag der Woche halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 4 505,98 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,214 Prozent auf 4 508,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 498,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 492,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 522,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,078 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 4 478,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 428,10 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 959,22 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,12 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,34 Prozent auf 64,28 EUR), SAP SE (+ 1,23 Prozent auf 189,74 EUR), Rio Tinto (+ 1,10 Prozent auf 52,33 GBP), BP (+ 1,05 Prozent auf 4,78 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,96 Prozent auf 28,41 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil LOréal (-2,87 Prozent auf 409,88 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,58 Prozent auf 127,98 EUR), Air Liquide (-1,39 Prozent auf 161,11 EUR), Hermès (Hermes International) (-1,38 Prozent auf 2 145,50 EUR) und Richemont (-1,20 Prozent auf 140,30 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 8 056 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 595,864 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

