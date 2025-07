FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3800 auf 4200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ende Juli anstehenden Halbjahreszahlen dürften einen Umsatzrückgang belegen, wobei die Erlöse aus eigener Kraft zugelegt haben sollten, schrieb Damian McNeela in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie des Tabakkonzerns liege er unter der Konsensschätzung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.