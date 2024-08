Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 in Grün

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,11 Prozent höher bei 4 303,32 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,232 Prozent auf 4 266,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 256,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 248,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 303,34 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,109 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 520,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, stand der STOXX 50 bei 4 455,92 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.08.2023, einen Stand von 3 949,05 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 3,65 Prozent auf 24,69 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,19 Prozent auf 45,01 CHF), UniCredit (+ 2,87 Prozent auf 33,71 EUR), Roche (+ 2,85 Prozent auf 274,10 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,76 Prozent auf 58,14 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Enel (-0,22 Prozent auf 6,36 EUR), Rio Tinto (-0,18 Prozent auf 49,04 GBP), Diageo (+ 0,04 Prozent auf 23,69 GBP), GSK (+ 0,20 Prozent auf 15,25 GBP) und Unilever (+ 0,21 Prozent auf 48,02 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 737 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 501,885 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,74 Prozent, die höchste im Index.

